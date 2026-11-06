EN VIVO | Sarmiento pone en juego su clasificación a playoffs en su visita a Tigre

El Verde de Junín debe ganarle al Matador, sin posibilidades de avanzar, para no depender de nadie. Se juega desde las 22, en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026.
Tigre y Sarmiento de Junín se enfrentarán este viernes 6 de noviembre, desde las 22, en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El encuentro será decisivo para el conjunto visitante, que depende de sí mismo para conseguir la clasificación a los playoffs.
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