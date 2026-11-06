Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 NOV 2026 | 28º
X
Somos Deporte

EN VIVO | Sarmiento pone en juego su clasificación a playoffs en su visita a Tigre

El Verde de Junín debe ganarle al Matador, sin posibilidades de avanzar, para no depender de nadie. Se juega desde las 22, en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026.

Hoy 21:28

Tigre y Sarmiento de Junín se enfrentarán este viernes 6 de noviembre, desde las 22, en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El encuentro será decisivo para el conjunto visitante, que depende de sí mismo para conseguir la clasificación a los playoffs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

v

TEMAS Club Atlético Tigre Club Atlético Sarmiento de Junín
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. EN VIVO | hoy no te pierdas "Que, no me has visto?" en Panorama Play
  2. 2. Franco Colapinto cerró un buen viernes con el 11º puesto en la segunda práctica del GP de Brasil
  3. 3. Violento choque en el Parque Aguirre dejó a una mujer herida
  4. 4. Termas: circulaba en una BMW robada, chocó y sufrió graves heridas
  5. 5. EN VIVO | Quimsa recibe a Lanús en el Ciudad con el objetivo de mantener su invicto en la Liga Nacional
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT