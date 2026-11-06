El ITSE recibió una importante distinción del Senado de la Nación por su aporte científico y tecnológico

El Instituto Tecnológico de Santiago del Estero fue reconocido con la Mención de Honor al Valor Científico. La ministra de Educación, Mariela Nassif, recibió el galardón durante una ceremonia realizada en Buenos Aires.

Hoy 21:38

El Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (ITSE) recibió la Mención de Honor al Valor Científico, una distinción otorgada por el Senado de la Nación en reconocimiento a su contribución al desarrollo científico y tecnológico, la formación de profesionales y la promoción de la innovación en la provincia y la región.

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La ceremonia se realizó este viernes 6 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Santiago del Estero, Mariela Nassif, quien recibió el reconocimiento en representación de la institución.

La distinción fue propuesta por el senador nacional Gerardo Zamora, quien impulsó el reconocimiento a la labor que desarrolla el ITSE en materia de capacitación tecnológica, innovación y vinculación con los sectores productivos.

Entre los fundamentos del reconocimiento, se destacó el trabajo de la institución en la “promoción y difusión del conocimiento científico tecnológico, formación de capacidades en áreas estratégicas, innovación aplicada, articulación con el sistema productivo y el Estado, y federalización efectiva del acceso a oportunidades tecnológicas”.

El acto correspondió a la octava edición de la Mención de Honor al Valor Científico, una iniciativa del Senado destinada a distinguir los aportes de investigadores, científicos e instituciones al desarrollo del país.

En esta oportunidad, fueron reconocidos 40 referentes del ámbito científico y tecnológico, con representación de las 24 jurisdicciones argentinas, en una ceremonia que puso en valor la investigación, la innovación y la generación de conocimiento en diferentes puntos del territorio nacional.

Para el ITSE, esta distinción representa un reconocimiento a su trabajo en la formación de capacidades tecnológicas y al fortalecimiento del sistema científico provincial, así como a su vinculación con el Estado y el sector productivo.

De esta manera, el instituto santiagueño reafirma su aporte a la innovación, la educación tecnológica y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo para Santiago del Estero.