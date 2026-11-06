EN VIVO | Banfield y Atlético Tucumán cierran su participación en el Clausura

El Taladro y el Decano se enfrentarán este viernes desde las 22 en el estadio Florencio Sola, por la última fecha de la Zona B. Ambos quedaron eliminados de los playoffs y buscarán despedirse con una victoria.

Hoy 21:28

Banfield y Atlético Tucumán se enfrentarán este viernes 6 de noviembre, desde las 22, en el estadio Florencio Sola, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Los dos equipos llegan sin posibilidades de clasificarse a los octavos de final, aunque buscarán cerrar la fase regular con un resultado positivo.

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