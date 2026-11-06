El intendente Benavente supervisó el operativo de mantenimiento del desagüe pluvial de la avenida Aguirre

El intendente Mario Benavente supervisó el operativo que involucra a más de 70 trabajadores municipales. Las tareas buscan prevenir anegamientos y mejorar el escurrimiento del agua ante la próxima temporada de lluvias.

Hoy 21:27

El intendente de la Capital, Mario Benavente, supervisó el desarrollo del tercer operativo anual de limpieza y mantenimiento integral del desagüe pluvial de la avenida Aguirre, en el tramo comprendido entre las calles Antenor Álvarez y Libertad.

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La intervención forma parte del plan de trabajos preventivos que lleva adelante la Municipalidad de la Capital para optimizar la infraestructura urbana y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagües ante la próxima temporada de mayores precipitaciones.

“El objetivo principal de esta intervención es garantizar la capacidad de escurrimiento del canal mediante una limpieza profunda, eliminando las obstrucciones provocadas por residuos domiciliarios y realizando el mantenimiento de sus márgenes y sectores aledaños”, explicó Benavente.

El jefe comunal detalló que las tareas incluyen desmalezamiento, poda de árboles y arbustos, limpieza del fondo y los taludes del canal, despeje de bocas de tormenta y alcantarillas, además de la reconstrucción de los cordones cuneta que presentan daños.

En ese marco, el intendente solicitó la colaboración de los vecinos para evitar arrojar basura, escombros y otros residuos en el canal, ya que estos elementos pueden provocar obstrucciones y generar anegamientos durante las lluvias. “El cuidado de los espacios públicos y de la infraestructura urbana es una responsabilidad compartida”, remarcó.

Para llevar adelante el operativo se desplegaron más de 70 trabajadores municipales, junto con maquinaria pesada que incluye dos retroexcavadoras, una minicargadora, una retropala, dos palas cargadoras, camiones volcadores, bateas, una grúa de 15 metros de altura y motosierras extensibles.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre la Dirección de Servicios Urbanos, Obras Públicas, Arbolado Urbano, Tránsito y Electricidad, con el objetivo de avanzar en la limpieza y recuperación del sistema pluvial.

Una vez finalizada la intervención en el tramo actual, los trabajos continuarán desde Libertad hasta Lamadrid y posteriormente desde Lamadrid hasta Solís.

De esta manera, el municipio prevé intervenir un total de 5.780 metros de la avenida Aguirre, con el propósito de mantener en condiciones adecuadas el sistema de desagüe y reducir el riesgo de anegamientos durante las lluvias intensas.