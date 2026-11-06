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Platense amargó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y lo dejó sin playoffs

El Calamar se impuso por 2-0 sobre el Ciclón y a pesar de la victoria tampoco estará en los octavos de final del Torneo Clausura.

Hoy 21:45
Platense festejo

San Lorenzo cerró su participación en el Torneo Clausura 2026 con una dura derrota por 2-0 ante Platense, en el estadio Pedro Bidegain, por la última fecha de la Zona A. El equipo de Boedo necesitaba ganar y esperar otros resultados, pero terminó quedándose sin posibilidades de clasificar a los playoffs.

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El Calamar abrió el marcador rápidamente gracias a Víctor Cuesta, quien aprovechó una mala salida del arquero José Devecchi y convirtió de cabeza para adelantar al conjunto dirigido por Martín Palermo.

En el complemento, San Lorenzo intentó reaccionar, pero volvió a sufrir por un error de su arquero. Esta vez fue Kevin Retamar quien aprovechó una salida fallida de Devecchi para establecer el 2-0 definitivo.

La frustración del Ciclón se profundizó con la expulsión de Guzmán Corujo, que dejó al equipo con diez jugadores en el tramo final del encuentro.

El resultado provocó el enojo de los hinchas presentes en el Nuevo Gasómetro y selló una temporada para el olvido. Por su parte, Platense consiguió una importante victoria como visitante y cerró su participación en la fase regular con una alegría.

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