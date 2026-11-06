Video: cuatro motochorros balearon un camión y dos trabajadores salvaron sus vidas de milagro

Cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas atacaron a tiros el vehículo cuando los repartidores regresaban de trabajar. Los disparos impactaron en el parabrisas y una de las puertas. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos.

Hoy 21:23

Un violento ataque a tiros se registró durante la tarde de este viernes en la localidad de Saladillo, departamento Río Hondo, donde dos trabajadores de una distribuidora de bebidas Manaos fueron sorprendidos por cuatro sujetos armados que dispararon contra el camión en el que se desplazaban. Las víctimas tuvieron que agacharse para evitar ser alcanzadas por los proyectiles.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 horas, cuando los empleados regresaban de realizar el reparto a bordo de un camión Iveco Daily 710. En esas circunstancias, fueron interceptados por cuatro individuos que circulaban en dos motocicletas de 110 cc, quienes comenzaron a efectuar numerosos disparos sin mediar palabras.

Ante la violenta agresión, el conductor, Ramón Alejandro Albarracín, de 52 años, y su acompañante, Amado Eulogio Delgado, de 59, reaccionaron rápidamente y se agacharon dentro de la cabina para protegerse de los disparos.

Los proyectiles impactaron en el parabrisas y en la puerta del acompañante, provocando daños materiales en el vehículo. Pese a la gravedad del ataque, ninguno de los dos trabajadores sufrió heridas.

Tras lo sucedido, el propio conductor grabó un video en el que relató los dramáticos momentos que vivieron. Las imágenes comenzaron a circular por las redes sociales y rápidamente se viralizaron, generando preocupación por la violencia del episodio.

Por disposición del fiscal Rafael Zanni, se ordenaron distintas medidas investigativas, entre ellas las pericias correspondientes sobre el camión y la recepción de la denuncia formal al conductor.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para identificar a los cuatro atacantes y determinar el móvil de la agresión, que pudo haber terminado en una tragedia.