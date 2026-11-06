Humanidades de la UNSE convocó a sus graduados a participar en la actualización de carreras

Durante un acto por el Día de los Graduados, asumió la nueva Comisión Asesora de la Facultad. Las autoridades destacaron la importancia de incorporar la experiencia profesional de los egresados para renovar los planes de estudio y generar nuevas propuestas académicas.

Hoy 21:19

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) celebró el Día de los Graduados y Graduadas con un acto en el que asumió la nueva Comisión Asesora de Graduados, un espacio destinado a fortalecer la participación de los profesionales egresados en la vida institucional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Facultad y estuvo encabezada por la decana Sandra Moreira y la vicedecana Carla Ferreyra, quienes convocaron a los graduados a contribuir con sus experiencias y conocimientos a la actualización de las carreras universitarias.

Durante su intervención, Moreira destacó la importancia de renovar los espacios de representación y mantener un contacto permanente con quienes finalizaron sus estudios.

“La gran labor que ustedes van a tener es poner la voz por el colega”, expresó la decana, al referirse al desafío que asumirán los integrantes de la nueva comisión.

En ese sentido, señaló que uno de los objetivos será identificar las necesidades de los profesionales y generar propuestas que permitan acompañarlos después de su egreso, fortaleciendo el vínculo entre la universidad y sus graduados.

Buscan actualizar los planes de estudio con la experiencia de los profesionales

Por su parte, la vicedecana Carla Ferreyra remarcó que los conocimientos adquiridos durante el ejercicio profesional pueden resultar fundamentales para mejorar las propuestas académicas de la Facultad.

En particular, destacó la necesidad de revisar y actualizar los planes de estudio de algunas carreras, incorporando la mirada de quienes se desempeñan diariamente en distintos ámbitos laborales.

“Tenemos planes de estudio que están un poco atrasados en el tiempo, que necesitan reformas. ¿Quién más que los profesionales que están en la calle, viendo el día a día? Saben qué cosas tenemos que cambiar de esos planes”, sostuvo.

Asimismo, invitó a los graduados a presentar iniciativas de posgrado, extensión y capacitación, con el acompañamiento institucional de la Facultad.

Ferreyra recordó también que los egresados pueden participar en consejos asesores, comisiones curriculares y el Consejo Directivo, contribuyendo directamente a las decisiones académicas e institucionales.

Una nueva etapa de participación

Con la asunción de la nueva Comisión Asesora, la Facultad busca ampliar los espacios de diálogo y fortalecer la representación de sus graduados.

Durante el encuentro, Moreira propuso comenzar a trabajar en una actividad destinada a reunir a los egresados de las diferentes carreras, como una primera iniciativa para promover el intercambio y la participación.

La jornada permitió además reconocer el trabajo de la comisión saliente y dar la bienvenida a los nuevos representantes, en el marco de la conmemoración del Día de los Graduados y Graduadas, que se celebra cada 3 de noviembre.