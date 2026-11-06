Unión derrotó a Vélez con doble "Ley del Ex" y se ilusiona con una plaza en playoffs del Torneo Clausura

El Tatengue se impuso en Santa Fe por 2-0 con doblete de Tarragona al Fortín, que sufrió desde el inicio con la roja a Silvero, y jugará octavos si pierde Gimnasia de Mendoza. El Fortín cedió terreno en la anual y espera conocer posición y próximo rival.

Hoy 21:50

Unión consiguió una victoria clave al derrotar por 2-0 a Vélez este viernes en Santa Fe, por la última fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, y mantiene sus posibilidades de clasificarse a los playoffs.

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El encuentro quedó condicionado desde los primeros minutos por un penal y la expulsión de Thiago Silvero, que dejó al Fortín con diez jugadores y permitió al conjunto local ponerse en ventaja.

El encargado de abrir el marcador fue Cristian Tarragona, quien no falló desde los doce pasos ante su exequipo. Poco después, el delantero volvió a convertir para establecer el 2-0 definitivo, antes de que Guillermo Barros Schelotto pudiera reorganizar la defensa visitante.

Con este resultado, Unión deberá esperar una derrota de Gimnasia de Mendoza ante Independiente Rivadavia, en el encuentro previsto para este sábado, para conseguir un lugar entre los ocho mejores de su grupo.

Por su parte, Vélez permanece en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y deberá aguardar los resultados restantes para conocer su posición final y el rival que podría enfrentar en los playoffs del Clausura.