“La acción mata la ansiedad”: Bernardo Stamateas explicó por qué vivimos cada vez más angustiados

El psicólogo y sexólogo clínico fue el primer invitado de El Pulso, el nuevo ciclo de entrevistas de Panorama Play conducido por Oscar Gerez. Habló sobre la ansiedad, la incertidumbre económica, el agotamiento en las parejas, la agresividad y la necesidad de recuperar proyectos y esperanza.

Hoy 22:02

¿Por qué cada vez cuesta más dormir tranquilos? ¿Cuánto influye la incertidumbre económica en nuestra salud emocional? ¿Por qué muchas personas sienten que están permanentemente preocupadas por lo que puede pasar?

Esas fueron algunas de las preguntas que atravesaron la conversación entre Oscar Gerez y Bernardo Stamateas, reconocido psicólogo, sexólogo clínico y escritor, en el primer episodio de El Pulso, el nuevo ciclo de entrevistas de Panorama Play.

Durante la entrevista, Stamateas explicó que la ansiedad puede entenderse como un estado de hiperactivación, en el que el cuerpo permanece en una especie de alerta permanente frente a la sensación de que algo malo está por suceder.

Según detalló, ese estado suele estar acompañado por pensamientos catastróficos. La persona comienza a formular preguntas hipotéticas —qué pasaría si pierde el trabajo, si se enferma o si ocurre algún problema familiar— y responde a esas preguntas imaginando el peor escenario posible. Así se genera un círculo que alimenta nuevas preocupaciones.

Stamateas definió ese proceso como “parálisis por análisis”: pensar, revisar y rumiar permanentemente las distintas posibilidades, sin llegar nunca a la acción. A diferencia del pensamiento saludable, que permite evaluar alternativas y tomar una decisión, la ansiedad puede llevar a quedar atrapado en una espiral de dudas.

La incertidumbre económica y el efecto dominó

El contexto social también ocupa un lugar importante en este fenómeno. Stamateas sostuvo que la ansiedad aumentó de manera significativa por factores sociales y remarcó que las personas no viven aisladas de lo que sucede a su alrededor.

En ese sentido, señaló que existen cuestiones que escapan al control individual, como las decisiones del Gobierno o determinadas variables económicas, pero que igualmente pueden afectar la salud emocional. El problema, explicó, puede generar un efecto dominó: una persona que no descansa bien se levanta irritable, tiene conflictos en su entorno y esa tensión termina repercutiendo en diferentes ámbitos de su vida.

Frente a ese escenario, el psicólogo planteó una de sus principales herramientas para enfrentar la ansiedad: distinguir lo posible de lo probable y concentrarse en aquello que sí se puede hacer.

“La acción mata la ansiedad”, sostuvo durante la entrevista. Para Stamateas, ante una preocupación concreta es necesario pasar de la hipótesis a la evidencia y preguntarse qué acciones están al alcance de cada persona.

Cuando la ansiedad también afecta a las parejas

Otro de los temas abordados fue el impacto del agotamiento emocional en los vínculos. Stamateas explicó que muchas parejas llegan actualmente a las consultas atravesadas por problemas económicos, exigencias laborales, crianza y cansancio acumulado.

Su diagnóstico fue contundente: “Son dos cansados exigiéndose”. Según explicó, muchas discusiones no surgen necesariamente de un problema entre ambos, sino de dos personas agotadas que están buscando ayuda en el otro mientras atraviesan un estado de burnout.

Para modificar esa dinámica, propuso cambiar la mirada: dejar de pensar en términos de “vos contra mí” para entender que ambos están atravesando el mismo problema y comenzar a construir soluciones en conjunto.

De la angustia a la agresividad

La conversación también recorrió una problemática cada vez más visible en la vida cotidiana: la agresividad.

Stamateas sostuvo que muchas veces la angustia no aparece expresada como tristeza o miedo, sino que puede transformarse en bronca y agresión. “A la angustia le gusta vestirse de agresividad”, explicó al analizar las situaciones de violencia que pueden surgir en la calle o en los vínculos.

Ante una persona que se encuentra muy alterada, recomendó evitar la escalada del conflicto, tomar distancia y postergar la conversación hasta que sea posible recuperar la calma.

Amigos, proyectos y esperanza

Entre las herramientas que Stamateas considera fundamentales para atravesar momentos de angustia aparecen tres conceptos: red afectiva, proyectos y esperanza.

“Amigos. Primero amigos. El primer medicamento”, sostuvo al remarcar la importancia de mantener vínculos y evitar el aislamiento. También destacó la necesidad de conservar proyectos, independientemente de la edad o de su magnitud.

Para el psicólogo, tener algo que esperar permite mantenerse activo y mirar hacia adelante. También consideró fundamental poder hablar y expresar lo que sucede internamente, en lugar de encapsular las emociones.

Ese concepto de esperanza apareció nuevamente hacia el final de la entrevista, cuando dejó un mensaje dirigido especialmente a Santiago del Estero: “Siempre construir nuevos proyectos, armar esperanza”.

El Pulso, un nuevo espacio de entrevistas

La conversación con Stamateas inaugura El Pulso, una nueva propuesta de Panorama Play que busca abordar historias, ideas y problemáticas de interés general a través de entrevistas en profundidad.

El ciclo es conducido por Oscar Gerez y tendrá nuevos episodios todos los viernes a las 22, con entrevistas completas en YouTube y contenidos derivados para las distintas plataformas digitales.

En este primer encuentro, Stamateas dejó una mirada sobre la ansiedad, los vínculos, la incertidumbre, los jóvenes, la espiritualidad y la necesidad de recuperar proyectos personales. Una conversación que propone, justamente, detenerse por un momento y mirar qué nos está pasando.