Juicio por la muerte de Belén Montes: la Fiscalía pedirá perpetua para su pareja y la defensa buscará la absolución

El abogado penalista Juan José Sain, defensor de Rubén Ríos, habló sobre el juicio por la muerte de la joven que sufrió graves quemaduras en el barrio Borges. Cuestionó una de las pruebas centrales de la acusación y aseguró que su defendido intentó salvarle la vida.

Hoy 22:08

Avanza en Santiago del Estero el juicio oral por la muerte de Belén Anaí Montes, la joven que falleció tras sufrir graves quemaduras en un hecho ocurrido en agosto de 2024 en el barrio Borges. Por el caso está acusado quien era su pareja, Rubén Darío Ríos, para quien la Fiscalía solicitará la pena de prisión perpetua.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista televisiva, el abogado penalista Juan José Sain, defensor del imputado, brindó detalles sobre el desarrollo del debate, cuestionó una de las principales pruebas presentadas por la acusación y adelantó que solicitará la absolución de su representado.

Según explicó el letrado, el episodio ocurrió durante la noche del 2 de agosto de 2024, cuando Montes sufrió quemaduras que afectaron aproximadamente el 30% de su cuerpo, principalmente la parte frontal del torso, el cuello y el rostro.

De acuerdo con el relato de Sain, Ríos apagó las llamas y trasladó a la joven al hospital Independencia. Posteriormente fue derivada al Hospital Regional y volvió a ser internada en el primer establecimiento, donde permaneció durante aproximadamente un mes hasta que se produjo su fallecimiento.

“Nosotros llegamos con la acusación de que sería Ríos, la persona que yo defiendo, quien arrojara el alcohol y prendiera el fuego, lo que desde ya la defensa niega terminantemente”, expresó el abogado.

La Fiscalía pedirá prisión perpetua por femicidio

Durante la entrevista, Sain confirmó que la acusación solicitará la pena de prisión perpetua, al considerar que el hecho encuadra en los agravantes previstos por el artículo 80, incisos 1 y 11, del Código Penal, correspondientes al homicidio agravado por el vínculo y al femicidio.

Además, explicó que Ríos enfrenta una acusación por un presunto delito de amenazas anterior al hecho.

El abogado señaló que durante las primeras jornadas del juicio declararon distintos testigos, entre ellos profesionales médicos que intervinieron en la atención de Montes.

“No existen pruebas directas y terminatorias de cargo”, sostuvo Sain, quien indicó que la Fiscalía fundamenta su acusación en un conjunto de elementos que considera suficientes para solicitar una condena.

La defensa cuestionó una declaración atribuida a la víctima

Uno de los puntos más controvertidos del juicio está relacionado con un acta elaborada durante la internación de Belén Montes, en la que se le atribuye haber señalado a Ríos como la persona que le arrojó alcohol y provocó el incendio.

Según explicó Sain, el documento fue suscripto por la fiscal de la causa y contiene una declaración atribuida a la joven mientras permanecía en terapia intensiva.

Sin embargo, el defensor cuestionó la validez de esa prueba y sostuvo que la víctima no se encontraba en condiciones de hablar debido a su delicado estado de salud.

“Hemos objetado la prueba porque no se ha seguido ningún protocolo y porque aparte ha quedado absolutamente claro, por intermedio de todos los médicos actuantes, que la señorita no podía hablar”, afirmó.

El letrado explicó que Montes había sido intubada al momento de su ingreso y que el 17 de agosto de 2024 fue extubada para practicarle una traqueotomía. Según su interpretación de los testimonios médicos, la joven presentaba graves dificultades para comunicarse verbalmente.

“Solo podía pestañear e indicar con el dedo, entonces mal puede haberse elaborado un acta en estas condiciones”, manifestó Sain, quien insistió en que la defensa considera irregular la incorporación de ese documento.

Se trata de un planteo de la defensa que deberá ser evaluado por el tribunal al momento de analizar las pruebas y determinar la responsabilidad penal del acusado.

Qué falta para conocer la sentencia

De acuerdo con lo informado por el abogado, el juicio continuará la próxima semana con nuevas declaraciones de profesionales médicos, entre ellas la del especialista que realizó la autopsia.

Posteriormente se avanzará con la incorporación de la prueba documental pendiente y se evaluará la posibilidad de que Rubén Ríos preste declaración ante el tribunal.

Una vez concluida la etapa probatoria, las partes presentarán sus alegatos finales. Mientras la Fiscalía buscará una condena a prisión perpetua, la defensa adelantó que solicitará la absolución.

“Voy a postular el pedido de absolución pura y simple, lisa y llana, de culpa y cargo, porque para mí lo que ha hecho Rubén es intentar salvarle la vida”, aseguró Sain.

Finalmente, el abogado sostuvo que su defendido colaboró con la Justicia durante todo el proceso y que nunca se resistió a la investigación.

El tribunal deberá resolver, a partir de las pruebas incorporadas durante el debate, si existen elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal de Rubén Darío Ríos en la muerte de Belén Anaí Montes.