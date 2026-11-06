Pidieron 11 años de prisión para Pity Álvarez por el crimen de “El Gringo” Díaz

Durante los alegatos, el abogado Améndola solicitó una condena de 11 años para el músico por el homicidio de Cristian Díaz, agravado por el uso de un arma de fuego.

Hoy 17:52

En el marco del juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz, se solicitó una pena de 11 años de prisión para Cristian Gabriel “Pity” Álvarez. Durante su exposición, el abogado Améndola planteó una serie de circunstancias que consideró relevantes para la determinación de la condena.

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Entre los aspectos señalados, mencionó la indefensión en la que se encontraba la víctima al momento del crimen y las consecuencias que tuvo su muerte para su familia, especialmente para su hija, quien tenía apenas ocho años cuando ocurrió el homicidio.

En ese sentido, recordó la declaración de Verónica Román, madre de la niña, quien contó que la menor debió recibir tratamiento psicológico después de perder a su padre.

Por otra parte, el letrado pidió que se contemplen las circunstancias personales de Álvarez, entre ellas el trastorno por consumo de sustancias que padece, su presentación voluntaria ante la Policía y el arrepentimiento que manifestó durante el juicio.

También recordó que el músico había ofrecido colaborar económicamente con la familia de la víctima a través de los ingresos que pudiera obtener con su actividad artística. “Mi única forma de hacer eso es haciendo el arte que yo hago”, había expresado Álvarez, según citó el abogado.

Además, Améndola solicitó que, ante un eventual veredicto condenatorio, el músico pueda cumplir la pena bajo arresto domiciliario, al considerar que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso. También pidió que se le habiliten salidas laborales para continuar con su actividad artística.

“Lo justifico en las palabras que él mismo usó diciendo que la única manera que tiene de recomponer es ‘haciendo su arte’”, argumentó el defensor.

De esta manera, la defensa expuso sus planteos sobre la pena y las condiciones de cumplimiento solicitadas para Pity Álvarez, cuya situación deberá ser resuelta por el tribunal.