Efectos de la humedad en las paredes y cómo solucionarlo sin obras

La humedad en las paredes es un problema común en los hogares argentinos, afectando a aproximadamente el 30% de las viviendas. Existen métodos efectivos para combatirla sin necesidad de realizar grandes obras.

Hoy 18:02

En Argentina, la humedad en las paredes es un problema recurrente que afecta a miles de hogares, especialmente en regiones con climas húmedos o lluviosos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cerca del 30% de las viviendas presentan algún tipo de humedad, lo que puede generar problemas de salud y deterioro en la estructura.

Uno de los métodos más simples para reducir la humedad es la ventilación adecuada de los espacios. Abrir ventanas y puertas durante el día permite que el aire circule y se eviten acumulaciones de humedad. En particular, es recomendable ventilar baños y cocinas, donde la humedad tiende a ser más alta.

Otra opción es el uso de deshumidificadores eléctricos, que se han vuelto populares en los últimos años. Estos aparatos extraen la humedad del aire y pueden ser especialmente útiles en áreas propensas a la condensación. Además, existen modelos portátiles que permiten usarlos en diferentes habitaciones.

Si prefieres métodos más naturales, puedes optar por plantas que absorben humedad, como el potus o el helecho. Estas plantas no solo ayudan a mejorar el ambiente, sino que también aportan un toque decorativo a tu hogar. Su cuidado es simple y no requieren de un espacio amplio.

La aplicación de productos anti humedad también es una alternativa viable. Existen pinturas y revestimientos especiales que crean una barrera contra la humedad, protegiendo las paredes de la acumulación de agua. Estos productos son fáciles de aplicar y no requieren de una intervención mayor.

Además, es importante revisar las filtraciones en cañerías o techos, que pueden ser la causa de la humedad. A menudo, un pequeño arreglo en las tuberías o la impermeabilización de techos puede solucionar el problema de raíz, evitando que la humedad se convierta en un inconveniente mayor.

Finalmente, la instalación de un sistema de aislamiento térmico en las paredes puede ser una opción a largo plazo. Este tipo de soluciones son más costosas, pero efectivas para prevenir la humedad y mejorar la eficiencia energética del hogar. Investigar sobre estas opciones puede resultar beneficioso para mantener un ambiente saludable.