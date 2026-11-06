“Fue muy inconsistente”: Colapinto reveló los problemas de su Alpine en las prácticas del GP de Brasil

El piloto argentino terminó 11° en la segunda sesión de entrenamientos en Interlagos y reconoció dificultades con la estabilidad y la tracción del auto. Alpine buscará mejorar su rendimiento para la clasificación del sábado.

Hoy 18:13

Franco Colapinto completó las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con sensaciones encontradas. Aunque finalizó noveno en la primera tanda y 11° en la segunda, el argentino reconoció que su Alpine presentó problemas de estabilidad que complicaron su rendimiento en el circuito de Interlagos.

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El piloto de Pilar, que logró ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly, 14° en la última sesión del viernes, explicó que el equipo probó diferentes configuraciones para encontrar un mejor comportamiento del monoplaza.

“Tuve un seteo un poco distinto al FP1. Queríamos probar si el auto iba un poco mejor o algo más duro y si había mejorado un par de aspectos del año pasado, pero fue muy inconsistente. El coche se movía mucho en los baches, así que en la segunda práctica volvimos un poco para atrás”, señaló en diálogo con ESPN.

Tras modificar nuevamente la puesta a punto, Colapinto percibió una leve mejoría, aunque advirtió que todavía quedan aspectos importantes por corregir.

“Después, el auto estuvo un poco mejor, pero todavía falta mucho. Estuve bloqueando en todos lados, falta tracción... falta un poco de consistencia en el auto, así que trabajaremos en eso para mejorar mañana”, agregó.

De cara al sábado, Alpine analizará los datos obtenidos durante las prácticas para mejorar la estabilidad en las frenadas y la tracción del A526, dos factores fundamentales para conseguir una buena vuelta en Interlagos.

La clasificación del Gran Premio de Brasil se disputará este sábado desde las 15 (hora argentina), donde Colapinto buscará aprovechar las mejoras del equipo para acercarse a los puestos de adelante.