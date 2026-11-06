Pedro Alliana asumió como presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña

El hasta ahora vicepresidente quedó al frente del Gobierno paraguayo luego de que el Senado destituyera a Peña con 44 votos a favor. El dirigente del Partido Colorado deberá completar el mandato hasta agosto de 2028, en medio de una profunda crisis política y financiera por el escándalo de Ueno Bank.

Hoy 19:56

Pedro Alliana asumió este viernes la Presidencia de Paraguay, luego de que el Congreso destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político impulsado por el escándalo financiero relacionado con el cierre de Ueno Bank, que dejó a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.

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La salida de Peña se concretó después de que la Cámara de Senadores aprobara por unanimidad su destitución, con 44 votos a favor y un legislador ausente. El mandatario fue removido por mal desempeño de sus funciones, en una jornada que marcó un nuevo capítulo de la crisis institucional paraguaya.

De esta manera, Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente desde el 15 de agosto de 2023, quedó al frente del Poder Ejecutivo conforme al mecanismo de sucesión establecido por la Constitución Nacional. Su mandato se extenderá hasta el 15 de agosto de 2028, fecha en la que debía concluir la gestión de Peña.

La llegada de Alliana al poder se produjo después de que la Cámara de Diputados rechazara un pedido de juicio político en su contra. La iniciativa obtuvo 30 votos a favor y 48 en contra, lo que permitió que el dirigente continuara en la línea de sucesión presidencial.

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, de 52 años, nació en la ciudad de Pilar, departamento Ñeembucú, el 19 de febrero de 1974. Es uno de los principales referentes del Partido Colorado y cuenta con una extensa trayectoria política que incluye su paso por la Cámara de Diputados, organismo que llegó a presidir, además de haber encabezado la Asociación Nacional Republicana.

El nuevo mandatario mantiene una estrecha vinculación política con el expresidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, uno de los sectores de mayor influencia dentro del oficialismo paraguayo.

Su llegada a la Presidencia se da en un escenario de fuerte incertidumbre económica y social, provocado por la intervención de Ueno Bank. La crisis financiera afectó a cerca de tres millones de clientes y desencadenó protestas ciudadanas, cuestionamientos al manejo de fondos públicos y una creciente presión sobre el Gobierno.

Las acusaciones contra Santiago Peña estuvieron relacionadas con sus presuntos vínculos con la entidad bancaria y posibles irregularidades en la administración de recursos estatales. El exmandatario rechazó las imputaciones, aunque finalmente perdió el respaldo político necesario para continuar en el cargo.

Con la destitución, Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente en ser removido mediante un juicio político desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. El antecedente fue el de Fernando Lugo, destituido el 22 de junio de 2012.

Ahora, Pedro Alliana tendrá el desafío de recuperar la estabilidad institucional y la confianza de los ciudadanos, mientras avanzan las investigaciones judiciales por el caso Ueno Bank y continúan los reclamos de los ahorristas afectados.