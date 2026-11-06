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El intendente Benavente participó de la Jornada Provincial de Atención Primaria y Salud Comunitaria

El encuentro, organizado por el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, reunió a autoridades provinciales y municipales para destacar el trabajo de los agentes sanitarios y fortalecer las estrategias de atención y prevención.

Hoy 21:26

El intendente Mario Benavente participó de la apertura de la Jornada Provincial de Atención Primaria y Salud Comunitaria, organizada por el Ministerio de Salud de Santiago del Estero bajo el lema “De las acciones en el territorio a las decisiones en salud”.

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La actividad contó con la presencia de la ministra de Salud, Natividad Nassif; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; la directora de Atención Primaria de la Salud (APS), Marta Tarchini; y el intendente de La Banda, Llamil Abdala, entre otras autoridades provinciales y municipales.

Durante la jornada se puso en valor el trabajo cotidiano de los agentes sanitarios, quienes cumplen un rol fundamental en el acompañamiento de las comunidades, la prevención de enfermedades y el acceso a los servicios de salud.

El encuentro también permitió compartir los resultados de gestión y fortalecer las estrategias de vigilancia epidemiológica, tomando como referencia las experiencias y necesidades identificadas directamente en el territorio.

De esta manera, la jornada constituyó un espacio de intercambio entre autoridades y equipos de salud, orientado a mejorar la planificación de las políticas sanitarias y fortalecer la atención primaria y comunitaria en la provincia.

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