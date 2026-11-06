El papa León XIV dejó un mensaje sobre el aborto y la eutanasia durante su visita a Uruguay

En su primer discurso en Montevideo, el pontífice hizo referencias indirectas a las leyes vigentes en el país sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la muerte asistida.

Hoy 22:42

Durante su primera jornada en Uruguay, el papa León XIV dejó un mensaje sobre la defensa de la vida y la dignidad humana, con referencias indirectas al aborto y la eutanasia, dos prácticas contempladas en la legislación de ese país.

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En su discurso de bienvenida, pronunciado en la Plaza Independencia de Montevideo, el pontífice se refirió a la protección de quienes todavía no nacieron y sostuvo: “Quien todavía no ha nacido pertenece a la familia humana y al futuro de su pueblo”. Además, remarcó que la dependencia de la madre no reduce su dignidad ni la protección que merece.

Las palabras fueron pronunciadas en un país considerado uno de los más laicos del continente, donde la interrupción voluntaria del embarazo fue despenalizada en 2012 y la muerte asistida cuenta con una legislación aprobada recientemente, cuya aplicación comenzó este año.

León XIV también abordó la situación de las personas que atraviesan enfermedades terminales y destacó la necesidad de garantizarles atención sanitaria, recursos y acompañamiento, independientemente de su situación económica.

“Quien atraviesa cualquiera de esas situaciones no deja de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida”, expresó el Papa. En esa línea, sostuvo que la vida conserva siempre un sentido y que ninguna persona debe sentirse sola frente al sufrimiento.

Otro de los ejes de su intervención estuvo relacionado con la responsabilidad de las autoridades políticas. Para desarrollar ese planteo, recurrió a la figura histórica de José Gervasio Artigas, prócer uruguayo, y recordó una de sus frases más reconocidas sobre el origen de la autoridad.

A partir de esa referencia, León XIV señaló que el poder público debe estar orientado al bienestar colectivo y ejercerse dentro del marco legal, con respeto por las libertades y responsabilidades de los ciudadanos.

Por su parte, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, destacó el papel de la Iglesia Católica y reconoció algunos de los principales desafíos sociales que enfrenta su país. Entre ellos mencionó la pobreza infantil, los problemas de salud mental en niños y adolescentes y la soledad que atraviesan muchos adultos mayores.

El mandatario también agradeció la intervención histórica del Vaticano en la defensa de los derechos humanos y coincidió con el llamado a resolver pacíficamente los conflictos internacionales.

La visita de León XIV representa el regreso de un pontífice a Uruguay después de 38 años y estuvo marcada por un discurso en el que se combinaron referencias religiosas, sociales y políticas.