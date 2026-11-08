El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 8 de noviembre: cielo despejado y una máxima de 27 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada soleada, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 27 °C de máxima. Se esperan vientos leves a moderados durante gran parte del día.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo una jornada con cielo despejado durante todo el día en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C durante la tarde.
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Durante la madrugada, el termómetro se ubicará en torno a los 12 °C, con cielo despejado y vientos del sector este, entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 19 °C, mientras que el viento soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Para la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 27 °C, cielo despejado y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una temperatura cercana a los 22 °C y viento también del sector noreste.
En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no prevé lluvias para este domingo, con una probabilidad del 0 % durante las cuatro franjas del día. Tampoco se anuncian ráfagas de viento significativas.
Por otra parte, el pronóstico para el lunes 9 de noviembre anticipa un nuevo ascenso de la temperatura, con una mínima de 14 °C y una máxima de 31 °C. La jornada comenzará con cielo despejado, mientras que durante la mañana se espera algo de nubosidad y hacia la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. No se prevén precipitaciones, aunque se esperan vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.