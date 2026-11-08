El "Triángulo de las Bermudas" de las pymes argentinas

El escenario para las pymes argentinas en 2026 cambió las reglas del juego. Cuáles son las tres grandes amenazas que acechan a los negocios y por qué la eficiencia se convirtió en la única clave para la supervivencia.

Hoy 05:32

Por Leandro Schvartzer, en diario Ámbito

Conducir una pyme en la Argentina siempre fue un deporte de riesgo, pero 2026 nos planteó un escenario con reglas de juego completamente nuevas. Si tuviera que resumir lo que vi conversando con cientos de dueños de empresas, diría que estamos atrapados en una especie de "Triángulo de las Bermudas". Tres fuerzas brutas que, si nos descuidamos, pueden derrumbar años de esfuerzo empresarial.

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La primera fue la baja de la demanda. Se terminó la época donde el cliente golpeaba la puerta; hoy la plata escasea, hay sobreoferta de opciones y nos toca salir a buscar a los compradores con las estrategias más creativas posibles.

La segunda, el aumento de la competencia. Con la apertura de importaciones y el constante reacomodamiento de los costos internos, la única forma de sostener los márgenes es siendo milimétricamente eficientes. No hay margen de error.

Y la tercera, quizás la más peligrosa porque depende de nosotros, es la falta de reacción. La incertidumbre crónica de nuestro país nos entrenó para correr detrás de la urgencia diaria, pero provocó que dejáramos lo importante para después.

Bueno, ese "después" llegó y ya no puede esperar

En 2026, el juego cambió de manera definitiva y el amateurismo empresarial es un precio que ninguna pyme se puede dar el lujo de pagar. En este contexto de márgenes ultra estrechos, la diferencia entre escalar el negocio o verse obligado a bajar la persiana está en un solo concepto: la eficiencia.

Trabajar en ser eficientes dejó de ser un beneficio exclusivo de las multinacionales o las grandes corporaciones. Para las pequeñas y medianas empresas es, lisa y llanamente, una obligación de supervivencia para mantenerse.

Para cruzar este triángulo sin hundirse, necesitamos activar dos salvavidas urgentes: un modelo de negocio claro que permita hacer foco, evitar el desperdicio de recursos y apuntar a ser el mejor; y construir equipos y procesos profesionales. Esto no significa hacer enormes inversiones en profesionales experimentados y tecnología de última, sino ordenar la casa y afianzar una cultura donde todo funcione en pos del negocio.

En el terreno actual, el contexto económico y las normativas influyen, pero son variables que no podemos controlar.

El único que puede hacer algo real para tapar esas grietas internas y transformar la empresa es el propio dueño. Es momento de aplicar estrategias para ganar eficiencia en el presente y, sobre todo, solidez para el futuro.