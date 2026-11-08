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El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 8 de noviembre de 2026: cielo despejado y una máxima de 27 °C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada soleada, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas que oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 27 °C de máxima. Se esperan vientos leves a moderados durante gran parte del día.

Hoy 05:25

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo una jornada con cielo despejado durante todo el día en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 12 °C, mientras que la máxima alcanzará los 27 °C durante la tarde.

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Durante la madrugada, el termómetro se ubicará en torno a los 12 °C, con cielo despejado y vientos del sector este, entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 19 °C, mientras que el viento soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Para la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima de 27 °C, cielo despejado y vientos del noreste de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con una temperatura cercana a los 22 °C y viento también del sector noreste.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional no prevé lluvias para este domingo, con una probabilidad del 0 % durante las cuatro franjas del día. Tampoco se anuncian ráfagas de viento significativas.

Por otra parte, el pronóstico para el lunes 9 de noviembre anticipa un nuevo ascenso de la temperatura, con una mínima de 14 °C y una máxima de 31 °C. La jornada comenzará con cielo despejado, mientras que durante la mañana se espera algo de nubosidad y hacia la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. No se prevén precipitaciones, aunque se esperan vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

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