Choque fatal en la Ruta 16 deja un muerto en Charata, Chaco

Un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 16, en Charata, Chaco, dejó como saldo un muerto y un conductor demorado mientras se investigan las causas del siniestro.

Hoy 03:50

Un trágico accidente de tránsito se registró en la madrugada del sábado en la Ruta Nacional 16, donde dos camiones colisionaron en un violento choque frontal, resultando en la muerte de uno de los conductores. El siniestro ocurrió alrededor de las 00:30, a la altura del establecimiento El Jewal, situado a unos cuatro kilómetros de Los Pirpintos, en el departamento Copo.

La víctima, identificada como un joven de 26 años de edad, de apellido Chaparro, era oriunda de la ciudad de Charata, provincia del Chaco. La policía local está investigando las circunstancias que rodearon este trágico evento en la ruta, que ha conmocionado a la comunidad local. Según los informes, el conductor del camión que causó el accidente permaneció demorado mientras se realizan las indagaciones pertinentes.

De acuerdo con el informe policial, uno de los vehículos involucrados en el choque era un camión Mercedes Benz, que se desplazaba de oeste a este, conducido por un hombre de 29 años, quien viajaba acompañado por otro de 28. El chofer alegó que intentó esquivar una motocicleta que circulaba sin luces en su trayectoria, lo que lo llevó a realizar una maniobra errónea que terminó impactando frontalmente contra el otro camión.

El segundo vehículo era un Ford Cargo, al mando de Chaparro, quien también tenía un acompañante de 26 años a bordo. El impacto se produjo principalmente en el sector del conductor, quien sufrió heridas de extrema gravedad y lamentablemente falleció en el lugar. Personal sanitario del hospital de tránsito de Los Pirpintos llegó rápidamente para atender la situación, y el médico Hugo Amaro Sayago constató el deceso del joven camionero.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos policiales de la jurisdicción, así como personal de la Comisaría Comunitaria Nº 43 y especialistas en Criminalística. Por disposición del fiscal Gabriel Gómez, se ordenaron pericias exhaustivas para determinar las causas del accidente, incluyendo el secuestro de ambos camiones, entrevistas con los involucrados y pruebas de alcoholemia.

El conductor del camión Mercedes Benz, que fue el causante del accidente, quedó demorado en el marco de las actuaciones judiciales que se llevan a cabo para definir las responsabilidades en este trágico siniestro. Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en rutas nacionales que suelen ser peligrosas.