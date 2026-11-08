Las autoridades intensifican la búsqueda de Raúl Moyano en Tucumán

La Policía de Tucumán, junto a múltiples organismos, intensifica la búsqueda de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco tras su desaparición el 12 de octubre.

Hoy 01:43

La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, quien desapareció el 12 de octubre, ha sido intensificada por la Policía de Tucumán en colaboración con diversas áreas de rescate. Desde el inicio de la operación, se han movilizado recursos significativos, incluyendo personal de otras provincias. Según el comisario inspector Franco Mariano Domínguez, el operativo se ha estructurado en un nuevo campamento en Mula Corral, donde se han coordinado esfuerzos con el Ejército Argentino, Policía Federal, Gendarmería Nacional, entre otros.

El campamento de alta montaña se encuentra estratégicamente ubicado en la cumbre del cerro conocido como Ñuñorco grande. Este puesto es crucial para mantener la comunicación constante y emitir directivas al personal que allí se encuentra. Las áreas de trabajo están claramente definidas, abarcando sectores como el Filo que desciende al punto de Larga Las Calaveras y el Filo de Punta de Agua.

La misión de rescate incluye un ascenso hacia la zona de Laguna Seca, situada aproximadamente a 2.800 msnm, donde se realizará un faldeo por Casa de Piedra hacia el filo sureste. En ese punto, se espera la presencia de dos efectivos del C.E.R.O. y uno de GNA. Una vez reunidos, se dividirán en dos grupos para llevar a cabo un minucioso rastrillaje.

Ambos equipos emplearán tácticas de búsqueda exhaustivas, explorando zonas inhóspitas, filos de montaña, quebradas pronunciadas, ríos, cuevas y demás sectores relevantes. La duración estimada de esta expedición es de entre 3 a 4 días. El personal pernoctará en el lugar donde se encuentre al caer la noche, para reanudar la búsqueda al amanecer.

Además, se ha establecido un punto de encuentro específico, marcado en un mapa, para facilitar la coordinación entre los equipos. Desde allí, se dirigirán hacia la Ruta Provincial N° 307, con un destino específico hacia el Monumento al Indio. Este enfoque estratégico busca maximizar las posibilidades de encontrar a Raúl Moyano y asegurar la seguridad de los efectivos involucrados.

La colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad y organismos de rescate es fundamental en este tipo de operaciones. La planificación meticulosa y la ejecución de cada fase del operativo son esenciales para el éxito de la misión de búsqueda, asegurando que se sigan todos los protocolos de seguridad y eficiencia.