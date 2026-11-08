Detienen a un ladrón tras un robo de cuatro millones en Aguas Blancas

Un ladrón fue detenido tras arrebatar una mochila con cuatro millones de pesos en Aguas Blancas, Salta.

Hoy 01:47

El pasado jueves, un hecho delictivo conmocionó a la localidad de Aguas Blancas, en el departamento de Orán, cuando un hombre de notable contextura física arrebata violentamente una mochila que contenía la suma de cuatro millones de pesos perteneciente a una mujer. Este incidente tuvo lugar en las cercanías de las calles San Martín y 9 de Julio, un área frecuentada por residentes y visitantes.

Tras el robo, la víctima actuó de manera inmediata y denunció el hecho a las autoridades correspondientes, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda para localizar al responsable. La Policía de Salta y el personal de Prefectura Naval Argentina se unieron en esta tarea, aprovechando la información proporcionada por testigos que identificaron al sospechoso.

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo la búsqueda en la zona, lo que permitió dar con el paradero del delincuente en una vivienda cercana. Este individuo, de 42 años, fue encontrado oculto en una habitación, específicamente debajo de una cama, lo que evidencia la desesperación y la falta de planificación tras el robo.

Durante la intervención, los efectivos realizaron una requisa corporal al sospechoso, donde encontraron la suma de dinero denunciada como robada, que fue inmediatamente secuestrada para las investigaciones pertinentes. Además, se incautó un teléfono celular que también será objeto de análisis en el marco de la causa.

El accionar rápido y efectivo de las autoridades destaca la importancia de la colaboración entre la Policía de Salta y la Prefectura Naval, que lograron, en un tiempo breve, restablecer la seguridad en la zona y ofrecer justicia a la víctima. Este tipo de operativos refuerza la confianza de la comunidad en las fuerzas de seguridad.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Fiscalía Penal 3, que se encargará de llevar adelante las investigaciones correspondientes para esclarecer todos los detalles del suceso y determinar la situación legal del individuo. Este caso resalta la constante lucha contra la delincuencia en la región, donde los robos a mano armada suelen generar preocupación entre los habitantes.

La recuperación de los fondos robados y la detención del sospechoso son pasos positivos hacia la mitigación del delito en Aguas Blancas, aunque se requiere de un esfuerzo continuo para garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir futuros incidentes.