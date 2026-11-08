Accidente en Videla: un niño herido por escombros de un camión

Un accidente en la Ruta Nacional 11 dejó a un niño con lesiones leves tras ser golpeado por escombros de un camión que chocó contra una vivienda en Videla.

Hoy 04:22

Un accidente vial se registró este sábado por la mañana, antes de las 7:30, en la Ruta Nacional N.º 11, específicamente a la altura del acceso sur de Videla, en el departamento San Justo. Un camión de gran porte, por causas que aún están siendo investigadas, se despistó e impactó contra una vivienda, lo que provocó un siniestro que resultó en lesiones leves para un menor que se encontraba en el lugar.

El niño, residente de la vivienda afectada, fue trasladado de inmediato al hospital local debido a los golpes sufridos por escombros que se desprendieron como consecuencia del choque. Afortunadamente, el conductor del camión resultó ileso, aunque el impacto causó una situación de riesgo para los habitantes de la zona.

Para manejar la situación, efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Santa Fe llevaron a cabo un operativo en el lugar del siniestro. Este operativo tuvo como objetivo principal ordenar la circulación y prevenir futuros accidentes, dado que la Ruta Nacional N.º 11 es una vía de considerable tráfico vehicular.

Las autoridades informaron que el procedimiento de remoción del camión se extendió hasta cerca del mediodía. Durante este tiempo, la circulación se mantuvo habilitada, aunque se instó a los conductores a circular con precaución mientras se realizaban las tareas de limpieza y remoción del vehículo siniestrado.

Las labores de asistencia y remoción contaron con la participación de maquinaria local, así como el respaldo constante de las fuerzas de seguridad que garantizaban el orden en el tránsito vehicular. Los operadores del Centro de Operaciones del Escuadrón Seguridad Vial «San Justo» de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) se enteraron del incidente a través de publicaciones en redes sociales, lo que permitió una rápida reacción ante el siniestro.

Las autoridades locales también informaron que no se registraron víctimas fatales, lo que es un alivio en medio de la gravedad del accidente. La fiscalía del Ministerio Público de la Acusación ha sido informada sobre el incidente y ha solicitado un informe detallado sobre las circunstancias que rodearon el accidente, que aún es objeto de investigación.

Finalmente, tras completar las tareas de remoción y asegurar la zona, la circulación en la Ruta Nacional N.º 11 fue normalizada antes de las 11 de la mañana. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia fue crucial para minimizar el impacto del siniestro.