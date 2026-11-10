Luciano Pereyra ensayó en Luján antes de cantar frente al papa León XIV y compartió su emoción

El artista mostró imágenes de los preparativos para la misa que el Sumo Pontífice celebrará este miércoles en la Basílica de Luján. Entre pruebas de sonido y mates, expresó su alegría por participar de un acontecimiento histórico en su ciudad natal.

Hoy 18:35

Luciano Pereyra se prepara para vivir uno de los momentos más especiales de su carrera. El cantante será parte de la celebración que encabezará el papa León XIV este miércoles 11 de noviembre en Luján, su ciudad natal, y compartió en sus redes sociales algunas imágenes de los ensayos realizados frente a la histórica Basílica.

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Con un mate en la mano y el escenario montado frente al templo, el artista mostró cómo avanzan los preparativos para la misa multitudinaria que marcará el cierre de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. “Prueba de sonido en #Luján. Todo listo para mañana”, escribió junto a una serie de fotografías publicadas en Instagram.

En las imágenes se lo observa realizando pruebas de sonido, recorriendo el escenario y compartiendo momentos con el equipo de producción. También se acercó a saludar a los voluntarios que colaboran con la organización y se fotografió con algunos de ellos.

La presentación tendrá un significado especial para Pereyra, nacido en Luján hace 45 años, ya que cantará ante el máximo representante de la Iglesia católica en la ciudad donde creció. Además, no será su primera experiencia musical frente a un Papa: cuando tenía 18 años interpretó “Sólo le pido a Dios” ante Juan Pablo II, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Roma.

Precisamente, esa canción sería la elegida para su participación en la ceremonia de este miércoles. Sin embargo, durante una de las pruebas de sonido que compartió en sus historias, el cantante interpretó un fragmento de “Si no es contigo”, uno de los temas de su repertorio.

Tras el ensayo, Luciano Pereyra habló con la agencia EFE y expresó la emoción que siente por participar de un acontecimiento tan importante. “Siento una felicidad muy grande. Estoy muy contento. Es una emoción ser anfitrión de esta hermosa fiesta”, manifestó.

Incluso comparó la experiencia con uno de los mayores sueños de cualquier futbolista: “Es jugar el Mundial, seguir jugándolo, pero con un montón de gente”, expresó, al destacar especialmente la posibilidad de compartir el momento con los vecinos de Luján.

Antes de retirarse del lugar, el músico también pidió la bendición de uno de los sacerdotes que acompañaban los preparativos.

La misa del papa León XIV está prevista para este miércoles a las 10 de la mañana en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La celebración será gratuita y abierta al público, y constituirá una de las últimas actividades del Pontífice en territorio argentino.

Tras finalizar su visita al país, León XIV partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira apostólica por Sudamérica.