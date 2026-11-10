River podría vender a Santiago Beltrán en 2027 y apunta a dos arqueros de jerarquía para reemplazarlo

El joven arquero despertó el interés de clubes europeos y el Millonario estaría dispuesto a negociar su salida por una cifra importante. Agustín Rossi y Yassine Bounou aparecen como posibles reemplazantes.

Hoy 18:24

River Plate comenzó a planificar el mercado de pases de 2027 y uno de los nombres que podría protagonizar una transferencia importante es Santiago Beltrán. El arquero juvenil, que se consolidó durante esta temporada, despertó el interés de equipos europeos y la dirigencia ya analiza alternativas ante una posible salida.

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El guardameta tuvo su debut oficial a fines de enero, en la victoria por 1-0 ante Barracas Central, y desde entonces acumuló 45 partidos disputados y 19 vallas invictas. Sus actuaciones también le permitieron ser convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni.

Entre los clubes interesados aparecen West Ham y Atlético de Madrid, aunque todavía no existe una oferta formal confirmada. En Núñez estarían dispuestos a negociar su transferencia por una cifra cercana o superior a los 15 millones de dólares.

Mientras tanto, River trabaja para extender su contrato hasta diciembre de 2030, ya que el vínculo actual finaliza en 2027. La intención es mejorar sus condiciones salariales y elevar la cláusula de rescisión para fortalecer la posición del club ante futuras negociaciones.

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Los dos arqueros que aparecen en carpeta

Ante una posible transferencia de Beltrán, la dirigencia tiene en consideración a Yassine Bounou, conocido como Bono, y Agustín Rossi, dos guardametas de experiencia internacional.

Bono, de 35 años, actualmente juega en Al-Hilal de Arabia Saudita y tiene contrato hasta julio de 2028. El marroquí reconoció en varias oportunidades su simpatía por River y manifestó su deseo de vestir la camiseta del Millonario.

“Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla. No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir”, expresó anteriormente.

Por su parte, Agustín Rossi, de 31 años, se encuentra en Flamengo y su contrato finaliza a fines de 2027. Pese a su pasado en Boca, el arquero nunca descartó la posibilidad de jugar en River y su situación contractual podría facilitar una eventual negociación.

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De esta manera, River evalúa alternativas para reforzar el arco de cara a 2027, aunque por el momento la prioridad deportiva continúa siendo el Torneo Clausura, donde buscará conquistar el título y asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.