Una multitud de fieles comenzó la vigilia en Luján para la última misa del papa León XIV en la Argentina

Peregrinos de distintos puntos del país llegaron a las inmediaciones de la Basílica con sillas y pertenencias para pasar la noche a la espera del Sumo Pontífice.

Hoy 18:17

Miles de fieles comenzaron a congregarse este martes en las inmediaciones de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires, para participar de la vigilia previa a la última misa que el papa León XIV celebrará en la Argentina, en el marco de su histórica visita al país.

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Desde las primeras horas de la jornada, peregrinos provenientes de diferentes provincias llegaron al santuario con sillas, mochilas y otras pertenencias, dispuestos a pasar la noche en el lugar para asegurarse un espacio desde donde presenciar la celebración religiosa.

Las vallas de ingreso se habilitaron alrededor de las 16.20, momento en el que los asistentes comenzaron a ocupar los sectores destinados al público. Con el correr de las horas, la convocatoria fue creciendo en un clima de profunda emoción y expectativa.

La organización del encuentro cuenta con la participación de cientos de voluntarios, conocidos como “servidores”, quienes colaboran en distintas tareas para recibir a los peregrinos y acompañar el desarrollo de la celebración.

En diálogo con TN, uno de los voluntarios expresó su alegría por formar parte de este acontecimiento: “Estoy muy agradecido de estar acá por el Papa. Me siento bendecido”.

Otra de las colaboradoras destacó el significado espiritual de la visita del Sumo Pontífice y aseguró que “su llegada nos trae esperanza, ilusión, calma y alegría al corazón”.

Entre los presentes también se encuentran numerosos jóvenes que realizaron importantes esfuerzos para poder viajar hasta Luján. Un grupo perteneciente a la parroquia San Anselmo de Pehuajó contó que organizó rifas y ventas de comidas para reunir el dinero necesario.

“Vendimos pizza, budines, de todo”, relató una de las jóvenes, mientras que otro peregrino, que llevaba una imagen de la Virgen de Luján, manifestó que la presencia del Papa representa una oportunidad para renovar la esperanza y fortalecer la fe.

De esta manera, Luján se prepara para vivir una de las jornadas más significativas de la visita de León XIV, con miles de personas que esperan compartir la última celebración eucarística del Santo Padre antes de su despedida de la Argentina.