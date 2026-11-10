Murió Marcos Camino a los 76 años, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

El histórico acordeonista fue encontrado sin vida este martes en su estudio de grabación de Santa Fe. Se había retirado de los escenarios en febrero, después de más de cinco décadas al frente de una de las bandas más populares del país.

Hoy 17:58

La música tropical argentina está de luto por la muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y referente de Los Palmeras, quien falleció este martes 10 de noviembre a los 76 años. El músico fue encontrado sin vida durante la tarde en un inmueble de la ciudad de Santa Fe, donde funcionaba su estudio de grabación.

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La noticia provocó una profunda conmoción entre los seguidores de la cumbia santafesina, un género del que Camino fue uno de sus principales impulsores. Su trayectoria estuvo estrechamente vinculada a Los Palmeras, agrupación que ayudó a consolidar como uno de los grandes referentes de la música popular argentina.

En febrero de este año, el acordeonista había anunciado su retiro de los escenarios por motivos de salud, poniendo fin a una etapa de más de cinco décadas dentro del conjunto. Su alejamiento se produjo después de la salida del histórico cantante Rubén “Cacho” Deicas, con quien había conformado una de las duplas más reconocidas de la música tropical.

Más de 50 años de historia y canciones inolvidables

Marcos Máximo Camino se incorporó en diciembre de 1972 al entonces Sexteto Palmeras, donde comenzó a tocar el acordeón. Con el paso de los años asumió la dirección de la agrupación y se convirtió en una pieza fundamental de su identidad musical.

La llegada de Cacho Deicas en 1978 marcó el inicio de una sociedad artística que llevó a Los Palmeras a conquistar escenarios de todo el país. Con canciones como “El Bombón Asesino”, “Olvídala”, “La Suavecita” y “El Parrandero”, el grupo logró trascender generaciones y convertirse en un símbolo de la cumbia argentina.

Entre los momentos más destacados de su carrera también se recuerda la presentación de Los Palmeras en la final de la Copa Sudamericana 2019, disputada en Paraguay, donde interpretaron “Soy Sabalero” ante miles de hinchas de Colón de Santa Fe. Aquella actuación tuvo una enorme repercusión internacional y se convirtió en una de las postales más recordadas de la banda.

A lo largo de su trayectoria, el conjunto también compartió proyectos con reconocidos artistas nacionales y grabó junto a la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, una experiencia que permitió llevar sus canciones a nuevos públicos y escenarios.

Con su acordeón y su estilo inconfundible, Marcos Camino dejó una huella profunda en la historia de la música tropical. Su legado permanece en un repertorio de canciones que siguen sonando en fiestas, reuniones familiares y celebraciones de todo el país.

En cuanto a las circunstancias de su fallecimiento, las primeras informaciones periodísticas señalaron la posibilidad de que se haya quitado la vida, aunque todavía no se difundieron conclusiones oficiales definitivas. La Fiscalía interviniente dispuso peritajes y una autopsia para determinar las causas de la muerte.