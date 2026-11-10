García Cuerva recibió a León XIV con un fuerte mensaje sobre la pobreza, las adicciones y la realidad de los jóvenes

El arzobispo de Buenos Aires abrió el encuentro con el Sumo Pontífice y destacó las historias de superación y solidaridad de jóvenes llegados de todo el país.

Hoy 21:01

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue el encargado de dar la bienvenida al papa León XIV durante el multitudinario encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. En su discurso, puso el foco en las dificultades que atraviesan las nuevas generaciones y destacó el compromiso de quienes encuentran en la fe una herramienta para transformar sus realidades.

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“Estos jóvenes han venido de todos los rincones de nuestro extenso territorio hacia la ciudad de Buenos Aires para contarle sus luchas y sus esperanzas”, expresó el religioso ante el Sumo Pontífice, al resaltar la participación de representantes provenientes de diferentes provincias.

Durante su intervención, García Cuerva advirtió que muchos jóvenes cargan con “marcas de dolores profundos”, producto de situaciones vinculadas con la pobreza, la soledad, las adicciones y la falta de oportunidades laborales, problemáticas que relacionó con la denominada “cultura del descarte”.

Sin embargo, también destacó que, frente a esas dificultades, numerosos jóvenes encontraron en la fe una motivación para comprometerse con los demás. En ese sentido, valoró las iniciativas solidarias destinadas a acompañar a personas en situación de calle, brindar contención a quienes atraviesan momentos difíciles y ayudar a los sectores más vulnerables.

“Al costado del camino no debe quedar nadie”, manifestó el arzobispo, en un llamado a construir una sociedad más inclusiva y comprometida con quienes sufren.

García Cuerva también invitó a los presentes y a quienes seguían la ceremonia a la distancia a renovar su compromiso con la fe y la solidaridad, destacando el papel de los jóvenes como protagonistas de una sociedad más humana.

Antes de finalizar, dirigió unas palabras de agradecimiento al Pontífice: “Gracias por venir, Santo Padre. Y una vez más, bienvenido a la Argentina”.

Tras su discurso, varios jóvenes subieron al escenario para compartir sus testimonios personales, relatando sus experiencias de vida, las dificultades que debieron afrontar y cómo fue su acercamiento a Dios.