León XIV llegó a Palermo en el papamóvil y desató la emoción de más de un millón de jóvenes

El Sumo Pontífice recorrió las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde saludó a la multitud y bendijo a varios bebés antes de encabezar la esperada vigilia.

Hoy 20:49

El papa León XIV llegó este martes por la noche al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para encabezar la multitudinaria vigilia con los jóvenes, una de las actividades más esperadas de su histórica visita a la Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A bordo del papamóvil, el Sumo Pontífice recorrió las inmediaciones del predio mientras miles de fieles lo recibían con aplausos, cánticos y muestras de emoción.

Durante su recorrido, León XIV saludó a los presentes y se detuvo para bendecir a varios bebés, protagonizando momentos de profunda emoción entre las familias que aguardaban su llegada.

La convocatoria reunió a jóvenes y fieles de distintos puntos del país, que comenzaron a concentrarse desde las primeras horas del día para participar del encuentro de oración y reflexión.

La llegada del Santo Padre se produjo después de su paso por Córdoba, donde celebró una multitudinaria misa y mantuvo encuentros con representantes de la Iglesia.

Con un clima de alegría y fervor religioso, León XIV dio inicio a uno de los encuentros centrales de su visita, dedicado especialmente a transmitir un mensaje de esperanza, fe y unidad a las nuevas generaciones.