Tres denuncias por robo de animales en Loreto terminaron con un hombre detenido tras un allanamiento

Un hombre de 48 años fue apresado en San Vicente Sur, luego de una investigación por la desaparición de ganado caprino en propiedades rurales. Durante el procedimiento secuestraron una motocicleta y restos de animales faenados.

Hoy 20:13

Un hombre fue detenido durante un allanamiento realizado el domingo por la tarde en la localidad de San Vicente Sur, departamento Loreto, en el marco de una investigación por presuntos hechos de abigeato denunciados por vecinos de la zona.

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La investigación comenzó a partir de tres denuncias relacionadas con la posible sustracción de animales. Una de ellas fue presentada por una mujer de 41 años, quien relató que el pasado 2 de noviembre descubrió que le faltaban cinco cabras de pelaje negro del corral de su propiedad. Además, aseguró que vecinos le habían informado sobre una persona que habría sido vista faenando animales.

A este caso se sumó la denuncia de otro productor rural, quien advirtió el faltante de dos ejemplares caprinos de su campo. Al revisar el lugar, encontró huellas de neumáticos y posteriormente tomó conocimiento de que un desconocido habría sido visto alejándose en una motocicleta durante la madrugada.

Por otra parte, una joven de 25 años manifestó sus sospechas luego de observar a dos hombres que circulaban reiteradamente en motocicleta por una zona rural, una situación que consideró poco habitual. Su testimonio fue incorporado a las actuaciones para intentar establecer posibles vinculaciones entre los hechos.

Como resultado de las averiguaciones, se concretó un procedimiento en una vivienda de San Vicente Sur, donde se secuestraron restos de animales caprinos faenados, una motocicleta Honda Wave azul y otros elementos de interés para la causa.

El allanamiento fue realizado por personal de Investigaciones de la Comisaría Comunitaria N.º 27, luego de que el Juzgado de Control y Garantías autorizara la medida. Tanto el detenido como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer los hechos denunciados.