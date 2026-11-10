Tras el discurso de León XIV, la CGT reclamó al Gobierno abrir una mesa de diálogo por el empleo y los salarios

La central obrera respaldó las palabras del Pontífice sobre el trabajo digno y la justicia social. Además, propuso una negociación con empresarios y el Estado para recuperar el poder adquisitivo y generar empleo registrado.

Hoy 20:14

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó este martes su respaldo al mensaje del papa León XIV sobre la dignidad del trabajo y la justicia social, y renovó su pedido al Gobierno de Javier Milei para conformar una mesa de diálogo con empresarios y representantes sindicales.

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La central obrera difundió un documento institucional después del discurso que el Pontífice brindó el lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde defendió el empleo digno, reivindicó el papel de los sindicatos y advirtió sobre las consecuencias sociales de la desocupación.

En ese contexto, la CGT propuso una negociación tripartita entre trabajadores, empresarios y el Estado, con el objetivo de impulsar la creación de puestos de trabajo registrados, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y fortalecer la producción nacional.

La organización sindical consideró que las palabras de León XIV coinciden con sus reclamos históricos y retomó el legado del papa Francisco, especialmente su defensa de las tres T: Tierra, Techo y Trabajo.

Durante su exposición ante representantes del mundo laboral, el Santo Padre sostuvo que “privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”, una definición que fue especialmente destacada por los dirigentes gremiales.

La central obrera también manifestó su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral y los posibles efectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En ese sentido, insistió en que cualquier modificación de las condiciones de empleo debe contemplar la protección de los derechos de los trabajadores.

En el documento, la CGT advirtió que “un país puede producir más y, sin embargo, distribuir peor”, y cuestionó que el crecimiento económico no siempre se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de fortalecer la negociación colectiva y el papel del Estado en la promoción de políticas que favorezcan la inclusión social y el pleno empleo.

El mensaje del Pontífice también estuvo dirigido a las organizaciones sindicales, a las que pidió ampliar su representación para incluir a los trabajadores informales, precarizados y de la economía popular.

Por el momento, la conducción de la CGT mantiene su apuesta al diálogo institucional, aunque enfrenta presiones de distintos sectores gremiales que reclaman medidas de fuerza frente a la situación económica.

De esta manera, el pronunciamiento de León XIV volvió a instalar en la agenda política argentina el debate sobre los salarios, la distribución de la riqueza, la reforma laboral y la responsabilidad del Estado en la generación de empleo.