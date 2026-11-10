Oficial: la Fórmula 1 confirmó que correrá en Catar y Abu Dabi pese al conflicto en Medio Oriente

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que las últimas dos carreras de la temporada 2026 se disputarán según lo previsto.

Hoy 20:12

La Fórmula 1 confirmó que los Grandes Premios de Catar y Abu Dabi se disputarán con normalidad, pese a las preocupaciones que había generado el conflicto bélico en Medio Oriente. La decisión fue anunciada por el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, quien garantizó la continuidad del calendario original.

A través de sus redes sociales, el dirigente aseguró que la categoría está preparada para afrontar las dos últimas fechas del campeonato. “Estamos listos”, expresó, antes de confirmar que las competencias se celebrarán el 29 de noviembre en el circuito de Lusail, en Catar, y el 6 de diciembre en Yas Marina, Abu Dabi.

“Estamos plenamente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales y un desenlace espectacular para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA”, manifestó Ben Sulayem.

La confirmación llega después de varias semanas de incertidumbre sobre la realización de ambas carreras, debido a la situación geopolítica de la región. Incluso, Max Verstappen había expresado su preocupación al considerar que no era conveniente competir en el Golfo con un conflicto armado cercano.

Cabe recordar que durante esta temporada la Fórmula 1 debió modificar su calendario por la suspensión de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin, originalmente previstos para abril. La carrera de Baréin fue reemplazada por una competencia en Malasia, mientras que la cita saudita quedó definitivamente cancelada.

De esta manera, el campeonato 2026 contará con 23 carreras en lugar de las 24 programadas inicialmente, y tendrá su cierre con tres fechas consecutivas.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Con el calendario confirmado, Franco Colapinto y el resto de los pilotos afrontarán las últimas tres competencias de la temporada.

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 22 de noviembre.

del 19 al 22 de noviembre. Gran Premio de Catar: del 27 al 29 de noviembre.

del 27 al 29 de noviembre. Gran Premio de Abu Dabi: del 4 al 6 de diciembre.

La próxima presentación del piloto argentino será en Las Vegas, donde buscará mejorar su rendimiento después de finalizar 13° en el Gran Premio de Brasil.

Así, la Fórmula 1 mantendrá su cierre de temporada en Medio Oriente, con Catar y Abu Dabi como escenarios de las últimas competencias del calendario 2026.