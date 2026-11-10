Quedó filmado trasladando herramientas y terminó detenido por un hurto en el barrio Mariano Moreno

Un joven de 26 años fue identificado mediante cámaras de seguridad tras una denuncia por el robo de elementos de una vivienda. Una amoladora y un taladro fueron recuperados de un comprador que desconocía su procedencia.

Hoy 20:18

Un joven fue detenido en la ciudad Capital, acusado de sustraer herramientas de una vivienda del barrio Mariano Moreno 5.ª Ampliación. La investigación permitió identificar al sospechoso mediante grabaciones de cámaras de seguridad y recuperar los elementos denunciados como robados.

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El hecho salió a la luz el pasado 2 de noviembre, cuando un hombre de 45 años denunció que desconocidos habían ingresado a su propiedad tras trepar la tapia perimetral del fondo de su vivienda. Al revisar el lugar, descubrió que le faltaban varias herramientas.

A partir de la denuncia, se analizaron imágenes de cámaras de seguridad y se recogieron testimonios de vecinos. Estas averiguaciones permitieron identificar a un sospechoso que había quedado registrado mientras trasladaba elementos presuntamente sustraídos hacia su domicilio.

Con los datos reunidos, se concretó un allanamiento en la vivienda del acusado, donde finalmente fue detenido. Además, las investigaciones establecieron que las herramientas habrían sido vendidas a pocas cuadras del inmueble, a una persona que las adquirió de buena fe, sin conocer su origen.

Los elementos fueron recuperados mediante una entrega voluntaria por parte del comprador. Se trata de una amoladora DeWalt amarilla y un taladro percutor Skil negro, este último con su caja y accesorios.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria N.º 45, con intervención de la Fiscalía, que solicitó el allanamiento autorizado por el Juzgado de Control y Garantías. El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.