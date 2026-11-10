León XIV respondió a una joven argentina con un emotivo mensaje: “No pierdas la esperanza, el Señor camina contigo”

Durante el encuentro en Buenos Aires, Agustina le preguntó al Sumo Pontífice cómo afrontar la frustración al ayudar a los más necesitados.

Hoy 21:04

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos del encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, al responder la pregunta de Agustina, una joven argentina que compartió sus inquietudes sobre las dificultades de acompañar a las personas más vulnerables.

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Durante su intervención, la joven le planteó al Sumo Pontífice cómo enfrentar la frustración cuando los esfuerzos solidarios parecen no alcanzar para ayudar a quienes más lo necesitan.

“Santo Padre, ¿cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?”, preguntó Agustina.

Antes de responder, León XIV agradeció el cálido recibimiento de los argentinos y destacó la manera en que fue acompañado durante su visita al país. “Una recibida que quizás solo Argentina puede dar”, expresó ante los presentes.

Luego, el Pontífice se dirigió a la joven con un mensaje de aliento: “Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza”.

En su respuesta, recordó una enseñanza de San Ignacio de Loyola: “Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios”.

A partir de esa reflexión, el Papa invitó a los jóvenes a continuar trabajando por los demás, incluso cuando los resultados no sean inmediatos.

“Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan”, manifestó.

León XIV también recurrió a una enseñanza de Jesús sobre la semilla que crece mientras el sembrador duerme, para explicar que las buenas acciones pueden dar frutos aunque quienes las realizan no lleguen a verlos.

“No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos”, sostuvo.

Finalmente, el Santo Padre cerró su respuesta recordando una frase de Santa Nazaria: “Adelante, siempre adelante”, y dejó un mensaje de esperanza para Agustina y todos los jóvenes presentes: “El Señor camina contigo”.

El intercambio formó parte de una jornada en la que jóvenes de distintos puntos de la Argentina compartieron sus historias de vida y experiencias de fe frente al Pontífice.