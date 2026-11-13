Julián Roumec confía en la recuperación de Independiente BBC: "Vamos por buen camino"

El jugador del conjunto santiagueño habló en 100% Básquet sobre el complicado arranque en la Liga Argentina y la necesidad de recuperarse este sábado ante Mitre de Posadas.

12/11/2026

A días de un nuevo compromiso, Julián Roumec, jugador de Independiente BBC, analizó el presente del equipo en el programa 100% Básquet de Canal 14 de TIC, conducido por Jimena Salvatierra, Mariano Díaz y Lautaro Beltrán. El conjunto santiagueño acumula tres derrotas consecutivas en cuatro presentaciones en la Liga Argentina y buscará recuperarse este sábado, cuando reciba a Mitre de Posadas.

"Va a ser una temporada dura. Empezamos bien ante Santa Paula y después vino un rival duro como Salta Basket, que hasta el último minuto estuvimos en juego. Después salimos a la gira, que siempre es dura. Nos va a costar, pero hay que seguir metiéndole porque es una competencia muy física", expresó Roumec.

El jugador también reconoció que el equipo necesita mejorar su rendimiento y aprovechar mejor la rotación. "Los entrenadores miran mucho los partidos y empiezan a conocerte, y ahí se complica aún más todo. No tuvimos tanta rotación en estos partidos, tenemos que lograr que los que entramos desde el banco lo hagamos mejor", señaló.

Sobre el próximo compromiso ante Mitre de Posadas, destacó la importancia de conseguir una victoria como local. "Ellos vienen de ganar en su cancha y ahora salen de gira. Tenemos que ver cómo plantearles el partido y cómo jugarles. Necesitamos llevarnos esa victoria para hacernos fuertes de local, que es lo que queremos", afirmó.

En cuanto a los aspectos por corregir, Roumec consideró que Independiente debe mejorar especialmente en los terceros cuartos. "De Salta rescatamos que lo llevamos palo a palo y de la gira los primeros tiempos. Hay que apuntar al tercer cuarto para mantener el partido parejo y llegar al último con posibilidades de ganarlo", explicó.

Finalmente, el jugador dejó en claro las aspiraciones del equipo para esta temporada. "El objetivo es estar en los playoffs y tratar de evitar el descenso. Nos faltan algunas fechas para ver nuestra mejor versión. Somos un equipo nuevo y siempre cuesta, pero tenemos jugadores grandes que nos ayudan a salir adelante. Vamos por buen camino", concluyó.