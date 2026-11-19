Un joven de 18 años ha sido detenido por el homicidio de un adolescente de 13 en Salta, tras un violento enfrentamiento entre grupos de los barrios Justicia y Las Tunas.

Hoy 01:25

En un trágico suceso ocurrido en la madrugada del domingo 15 de noviembre, un joven de 18 años fue detenido por su presunta implicación en el homicidio de un adolescente de 13 años en el barrio Las Tunas, en la capital salteña. La Justicia de Salta ha dictado la prisión preventiva para el acusado tras un enfrentamiento entre grupos de los barrios Justicia y Las Tunas.

El incidente se desató cuando los efectivos policiales respondieron a un llamado al Sistema de Emergencias 911 sobre disturbios en la vía pública. Al llegar a la escena, los oficiales encontraron a dos grupos enfrentándose con piedras y otros objetos. Durante la dispersión de los involucrados, las fuerzas del orden descubrieron al adolescente tendido en el suelo, inconsciente y con graves lesiones.

El joven fue trasladado de inmediato al hospital San Bernardo, donde se confirmó su fallecimiento. Las primeras investigaciones sugieren que la víctima había asistido a una fiesta en la que se produjo el violento enfrentamiento.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, estuvo presente durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria. En esta audiencia, los jueces Ignacio Colombo y Nadia Cruz determinaron que existían los argumentos necesarios para ordenar la prisión preventiva del principal acusado.

Además, durante la misma audiencia, se decidió la liberación de otros dos adolescentes, de 15 y 16 años, que habían sido detenidos inicialmente como sospechosos. Según el Ministerio Público Fiscal, no se encontraron pruebas suficientes que los vincularan con el crimen, aunque las investigaciones siguen en curso.

Las autoridades han indicado que, tras el enfrentamiento, el personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevó a cabo las pericias necesarias en el lugar de los hechos. El cuerpo del adolescente fue enviado al Servicio de Tanatología Forense para la autopsia, la cual reveló que no presentaba heridas por arma de fuego ni blancas.

A raíz de estos resultados, se solicitaron estudios complementarios para esclarecer las circunstancias de la muerte. La Fiscalía ha dispuesto profundizar las tareas de campo y realizar entrevistas para determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento y para identificar a otros posibles responsables. Asimismo, se ha brindado contención psicológica a los familiares de la víctima, enfatizando la importancia del apoyo emocional en momentos tan difíciles.