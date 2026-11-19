La institución educativa amplía su oferta académica con una nueva carrera de tres años, orientada a formar profesionales en importaciones, exportaciones, logística y negocios internacionales.

Hoy 21:38

El Instituto de Educación Superior (IES) Santiago El Mayor anunció la incorporación de una nueva propuesta académica para el ciclo lectivo 2027: la Tecnicatura Superior en Comercio Internacional, una carrera de tres años que busca brindar herramientas profesionales a jóvenes interesados en insertarse en el mundo de los negocios y el comercio exterior.

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La iniciativa surge en un contexto de crecimiento de la actividad exportadora de Santiago del Estero, que durante 2025 registró ventas al exterior por 796 millones de dólares, con un incremento interanual del 25,4%, según los datos del INDEC citados por la institución.

En este escenario, la nueva oferta educativa apunta a formar especialistas capaces de participar en operaciones comerciales internacionales, gestionar procesos de importación y exportación y acompañar el desarrollo de empresas vinculadas con los mercados globales.

Una carrera de tres años con orientación laboral

La Tecnicatura Superior en Comercio Internacional tendrá una duración de tres años, con cursado presencial en el turno mañana, de 7:45 a 12:35 horas.

Las clases se desarrollarán en la sede del instituto, ubicada en Virgen de Loreto 1622, esquina San Marcos, en el barrio SMATA de la ciudad Capital.

El plan de estudios contempla formación en legislación y procedimientos aduaneros, gestión de importaciones y exportaciones, logística y transporte internacional, medios de pago, comercialización e investigación de mercados.

A través de estos contenidos, los estudiantes podrán adquirir conocimientos destinados a desenvolverse en distintas etapas de las operaciones de comercio exterior.

¿Dónde podrán trabajar los egresados?

La nueva tecnicatura ofrece una formación orientada a diferentes ámbitos de inserción profesional.

De acuerdo con la institución, los egresados estarán preparados para desempeñarse en empresas importadoras y exportadoras, firmas de transporte y logística, consultoras, entidades financieras, despachos aduaneros y organismos públicos relacionados con la actividad comercial y el desarrollo económico.

La propuesta busca responder a la demanda de perfiles especializados en un mercado laboral donde las operaciones internacionales, la conectividad comercial y la gestión logística adquieren cada vez mayor relevancia.

Inscripciones abiertas: dónde consultar

El IES Santiago El Mayor informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para quienes deseen comenzar la carrera en 2027.

Los interesados pueden solicitar información sobre los requisitos de ingreso, el plan de estudios y el proceso de inscripción a través de los siguientes canales:

Teléfono y WhatsApp: 385 623-4782.

385 623-4782. Correo electrónico: santiagoelmayorsup@gmail.com.

santiagoelmayorsup@gmail.com. Atención presencial: Virgen de Loreto 1622, esquina San Marcos, barrio SMATA, ciudad Capital.

Con esta incorporación, el IES Santiago El Mayor amplía sus alternativas de formación superior en Santiago del Estero, ofreciendo una nueva opción para quienes buscan capacitarse en comercio internacional y desarrollar su futuro profesional en un sector vinculado con los mercados globales.