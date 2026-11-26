El nuevo espacio está ubicado en avenida Belgrano Sur 2710, esquina Juncal. Ofrece toda la línea de motocicletas de la marca, repuestos, servicio técnico y distintas alternativas de financiación, incluidos los planes de ahorro oficiales.

Hoy 08:28

MotoGar continúa apostando al crecimiento y a la expansión de su propuesta comercial con la inauguración de un nuevo concesionario exclusivo Yamaha en Santiago del Estero, acercando a los santiagueños una de las marcas más reconocidas del mundo de las motocicletas.

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Este nuevo espacio se presenta como el único concesionario oficial exclusivo Yamaha de Santiago del Estero, ofreciendo una propuesta integral para quienes buscan calidad, innovación y respaldo a la hora de elegir su próxima moto.

La inauguración contó con la participación de representantes de Yamaha Motor, quienes destacaron la importancia de recuperar un espacio exclusivo para la marca en la provincia y presentaron las diferentes alternativas de financiación, con especial protagonismo de los planes de ahorro oficiales.

Todo Yamaha en un solo lugar

El nuevo salón cuenta con el line up completo de Yamaha, permitiendo conocer y acceder a los distintos modelos de la marca. Además, ofrece un servicio integral que incluye venta de motocicletas, repuestos originales y servicio técnico especializado, con personal capacitado para brindar atención y asesoramiento en cada etapa.

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Julián Sánchez, jefe comercial de la División de Plan de Ahorro de Yamaha en Argentina, destacó la importancia de esta apertura y la variedad de productos disponibles para los clientes.

"Para nosotros es muy importante tener presencia en Santiago del Estero, con un local puro y exclusivo de Yamaha y con todo el line-up que hoy por hoy es bien amplio", expresó.

Julián Sánchez

Por su parte, Juan Martín Lozada, supervisor zonal de Yamaha Plan de Ahorro, explicó que la propuesta busca ofrecer una experiencia que vaya más allá de la adquisición de una motocicleta.

"Lo que queremos trasladar a nuestros clientes es una experiencia. No solo una experiencia de compra, sino una experiencia a largo plazo", señaló, al destacar la importancia del mantenimiento, el servicio posventa y el vínculo permanente con el concesionario.

Planes de ahorro Yamaha: nuevas alternativas para llegar a una moto 0 km

Uno de los principales atractivos de esta nueva etapa de MotoGar es la posibilidad de acceder a diferentes modelos de Yamaha mediante planes de ahorro oficiales, financiación directa de fábrica y alternativas ofrecidas por distintas entidades financieras.

En este sentido, Juan Martín Lozada explicó que los planes de ahorro representan una herramienta para quienes desean adquirir su primera Yamaha o renovar su motocicleta.

"La particularidad es que es una financiación directa de fábrica para con Yamaha, sin bancos, sin financieras", destacó el representante, al referirse a una de las características del sistema.

Juan Martín Lozada

Entre las novedades se encuentra el nuevo plan de ahorro para la Yamaha Crypton, con una cuota mensual de referencia que, según informó Lozada, ronda los $74.000, y requisitos crediticios que describió como reducidos.

La propuesta busca facilitar el acceso a uno de los modelos más representativos de la marca, mediante una alternativa de financiación administrada directamente por Yamaha.

Por su parte, Julián Sánchez explicó que los planes de ahorro están disponibles para diferentes motocicletas de la firma.

"Hoy por hoy nosotros tenemos casi todo el line-up disponible por plan de ahorro, que es nuestra financiación como administradora de fondos directamente de la terminal", afirmó.

Entre los modelos mencionados por el representante se encuentran la Yamaha Crypton, FZ 4.0, XTZ 250 y MT-03, además de la posibilidad de realizar cambios de modelo dentro de las alternativas contempladas por el sistema.

¿Cómo funcionan los planes de ahorro?

José Garay

José Garay, gerente de MotoGar, también destacó la importancia de estos instrumentos de financiación y explicó algunas de sus principales características.

"El plan de ahorro es una herramienta muy buena para la gente", sostuvo, al señalar que permite distribuir el valor de la motocicleta a lo largo de un período de pago.

Asimismo, explicó que los suscriptores cuentan con alternativas de adjudicación mediante sorteo o licitación a partir de la segunda cuota, de acuerdo con las condiciones del plan correspondiente.

Desde MotoGar destacaron que estas opciones buscan ampliar las posibilidades de acceso a una motocicleta 0 km, con el respaldo de Yamaha y el asesoramiento comercial del nuevo concesionario.

Los interesados podrán acercarse al local para conocer los modelos disponibles, los requisitos de suscripción y las condiciones particulares de cada alternativa de financiación.

La llegada de la Yamaha Crypton, una de las novedades más esperadas

Entre las novedades de esta nueva etapa se destaca la incorporación de la Yamaha Crypton, un modelo muy reconocido por los usuarios de la marca.

Su regreso al mercado, con una nueva propuesta, acompaña la apuesta de Yamaha por la producción nacional y se suma a la oferta comercial del concesionario.

Lozada destacó especialmente el lanzamiento del plan de ahorro destinado a este modelo, al que consideró una herramienta importante para quienes desean acceder a su primera motocicleta de la marca.

La propuesta se complementa con la amplia variedad de unidades disponibles en el nuevo salón, que abarca desde modelos de entrada hasta motocicletas de mayor cilindrada y diferentes segmentos.

Promociones especiales y beneficios para los clientes

Además de los planes de ahorro, MotoGar ofrece promociones y descuentos en diferentes modelos Yamaha, con beneficios especiales para quienes buscan adquirir una motocicleta.

José Garay explicó que entre los modelos alcanzados por algunas de estas propuestas se encuentran la MT-03, XTZ 250 y XTZ 125, con alternativas que incluyen bonificaciones de patentamiento y beneficios en indumentaria, según el modelo y las condiciones de cada promoción.

De esta manera, el nuevo concesionario combina opciones de financiación, promociones comerciales y asesoramiento especializado para acompañar a los clientes durante el proceso de compra.

Una nueva apuesta de MotoGar en Santiago del Estero

La inauguración representa un nuevo paso en el crecimiento de MotoGar, que continúa ampliando su presencia en el mercado de las dos ruedas y fortaleciendo su vínculo con las principales marcas.

Para José Garay, gerente de la agencia, la apertura del concesionario exclusivo Yamaha es el resultado de un proyecto que la empresa viene desarrollando desde hace varios años.

"Hoy, hacer esta inauguración para nosotros es un orgullo, es el trabajo del equipo de la familia Motogar y la confianza sobre todo de la firma Yamaha que tiene sobre nuestra empresa", expresó.

Asimismo, destacó que la empresa mantiene una mirada de crecimiento a largo plazo, con la intención de continuar invirtiendo y generando oportunidades en Santiago del Estero.

"Siempre tenemos una visión a largo plazo y lo que queremos es seguir apostando, apostando a nuestra provincia, apostando con nuestra gente, sumando gente a nuestro equipo de trabajo", afirmó.

La ceremonia de inauguración también contempló la bendición del nuevo concesionario a cargo del padre Jorge Ramírez, junto con la participación de representantes de Yamaha y del equipo de MotoGar.

Con esta apertura, la empresa reafirma su compromiso de acercar a los santiagueños una amplia variedad de motocicletas Yamaha, planes de ahorro, alternativas de financiación y un servicio posventa especializado.

Dónde está ubicado el nuevo concesionario Yamaha de MotoGar

El nuevo espacio exclusivo Yamaha está ubicado en avenida Belgrano Sur 2710, esquina Juncal, Santiago del Estero.

Quienes deseen conocer los modelos disponibles, consultar por planes de ahorro o recibir asesoramiento sobre las diferentes opciones comerciales pueden acercarse al concesionario o comunicarse a través de sus canales oficiales.

Ventas: WhatsApp 3855 16 9000.

Repuestos y servicio técnico: WhatsApp 385 301 0000.

Instagram: @motogarsgo

Con esta nueva propuesta, MotoGar invita a los santiagueños a descubrir el universo Yamaha en un solo lugar, con atención especializada, diferentes alternativas para acceder a una moto 0 km y el respaldo de una marca reconocida internacionalmente.