El conjunto santiagueño perdió por 93-69 ante el elenco riojano en condición de local y profundizó su mal momento en la Liga Argentina. El próximo lunes recibirá a Comunicaciones de Mercedes.

27/11/2026

Independiente BBC no logra salir de su mal momento. El conjunto dirigido por Javier Montenegro cayó por 93-69 ante Amancay de La Rioja y acumuló su sexta derrota consecutiva en la Liga Argentina de Básquet.

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Desde el comienzo, la visita impuso condiciones con el aporte de Osores y una buena distribución del goleo. El elenco santiagueño mostró falencias defensivas y encontró en Stanic y Candia a sus principales referentes ofensivos. El primer cuarto terminó 26-15 a favor del Canario.

En el segundo segmento, Independiente intentó reaccionar de la mano de Amicucci y Machuca. Sin embargo, Alonso y Tabieres sostuvieron la producción ofensiva del conjunto riojano, que se fue al descanso largo con una ventaja de 51-37.

La historia comenzó a definirse en el tercer período. Amancay desplegó un sólido juego colectivo y, con el goleo de Alonso y Osores, consiguió superar los veinte puntos de diferencia.

Independiente volvió a exhibir dificultades defensivas y tampoco encontró respuestas en ataque ante la presión del rival. Así, los dirigidos por Albornoz ingresaron al último cuarto con una contundente ventaja de 76-51.

Los diez minutos finales transcurrieron sin mayores sobresaltos. Ambos entrenadores aprovecharon para darles rodaje a sus suplentes y Amancay terminó sellando la victoria por 93-69.

Con la necesidad de cortar su racha negativa, Independiente volverá a presentarse este lunes 30 de noviembre, cuando reciba a Comunicaciones de Mercedes. Por su parte, Amancay visitará a Barrio Jardín el domingo 29.