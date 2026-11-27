El accidente ocurrió en la esquina de avenida Avellaneda y calle Constitución. La motociclista recibió asistencia de la ambulancia municipal y sufrió lesiones leves.

27/11/2026

Una joven de 26 años resultó herida tras protagonizar un accidente de tránsito en el barrio Rivadavia, donde una motocicleta y un automóvil colisionaron en la intersección de avenida Avellaneda y calle Constitución.

El siniestro se produjo por causas que todavía son materia de investigación. Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor cayó y necesitó asistencia médica en el lugar.

Tras el alerta de vecinos y transeúntes, una unidad de la ambulancia municipal llegó hasta el sector para brindar los primeros auxilios a la joven.

De acuerdo con los reportes médicos preliminares, la motociclista sufrió lesiones de carácter leve y no presentaba heridas de gravedad, pese a la fuerza del impacto.

En el lugar también trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes y ordenó la circulación vehicular en la zona mientras se desarrollaban las tareas de rigor.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión serán establecidas a partir de las actuaciones y las pericias correspondientes.