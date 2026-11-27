El episodio ocurrió cerca del Club de Cazadores, sobre la Ruta 7. Los chicos escaparon sin sufrir heridas y realizaron una presentación en la Comisaría 41, donde aportaron un video que registraría parte de lo sucedido.

27/11/2026

Cuatro menores de edad denunciaron haber sido amenazados con disparos de escopeta por el propietario de un campo en Añatuya. El episodio ocurrió en inmediaciones del Club de Cazadores, sobre la Ruta 7, cuando los chicos colocaban trampas para capturar pájaros.

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De acuerdo con lo expuesto en la denuncia policial, los jóvenes se encontraban a la vera de un predio rural cuando apareció el dueño del terreno y les recriminó por estar en el lugar.

La situación habría derivado en una discusión que fue subiendo de tono hasta que, según el relato de los menores, el hombre habría efectuado disparos con una escopeta. Ante el temor por lo ocurrido, los chicos salieron corriendo para alejarse del sector.

Afortunadamente, los cuatro menores lograron escapar sin sufrir heridas. Posteriormente, se dirigieron a la Comisaría Comunitaria N° 41 de Añatuya, donde formalizaron la denuncia y relataron las circunstancias del episodio.

Además, los jóvenes habrían entregado un registro audiovisual que captaría parte de lo sucedido, material que quedó a disposición de las autoridades para avanzar con las averiguaciones.

Con la presentación policial realizada, la investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá analizar el video aportado, reconstruir cómo se produjo el enfrentamiento y establecer las responsabilidades correspondientes.