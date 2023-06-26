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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 20º
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Hace 30 años River conseguía su segunda Libertadores en una noche inolvidable

El 26 de junio de 1996 el Millo llegaba por segunda vez a la cima de América al vencer por 2-0 a América de Cali.

Hoy 10:04

Con un doblete de Hernán Crespo y en un Monumental desbordado, River conseguía hace 30 años su segunda Copa Libertadores de América.

El Millo había caído en el partido de ida por 1-0 en Cali y tenía la obligación de dar vuelta la historia en Núñez.

El equipo de Ramón Díaz lo consiguió gracias a un doblete de Hernán Crespo que tras ese partido llevaría sus goles a Europa.

El partido además marcó uno de los mejores recibimientos de la historia del fútbol argentino, con un Monumental repleto que rugió en otra noche histórica.

“El recibimiento jamás realizado equipo alguno en la historia del fútbol argentino”, sentenció el prestigioso periodista Alejandro Fabbri una vez que el Millo salió a la cancha.

Esa noche, River formó con: Burgos; Hernán Díaz, Celso Ayala, Rivarola, Altamirano; Escudero, Almeyda, Cedrés, Ortega, Francescoli y Crespo.

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