¿Guerra de egos?: Jonatan Viale y Eduardo Feinmann protagonizan una nueva pelea

Los conductores evitaron dar declaraciones y se enfocaron en las PASO del 13 de agosto.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale hace meses que no tienen la mejor relación y eso ha tenido repercusiones en lo laboral. Los conductores no hacen el pase entre sus programas y no se mencionan el uno al otro.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre Jonatan Viale?

"Eduardo hay rumores de que volvió la interna con Jony Viale, que no hacen más el pase...", le consultó el notero de Intrusos (América). "No, cero. Es más, estoy muy enfocado en el operativo elecciones el próximo 13. Mi vida y mi enfoque están ahí" , respondió de manera contundente.

"¿Hablaron de lo que pasó, de la reconciliación?", continuó averiguando. Sin embargo, el conductor de El noticiero de LN+ respondió de una manera muy peculiar: "Cristina Kirchner, salida ya del operativo Elecciones, yo creo que Sergio Massa tiene más o menos chances de colocarse mejor que Grabois".

Sobre realizar algún comentario con respecto a su colega: "Creo que las Elecciones son muy importantes y van a definir el futuro del país". Por esta razón, el cronista le siguió el juego y le preguntó: "¿Lo votarías a Jony Viale si se postulara a Presidente?". "El voto es secreto...", aseguró entre risas.

"Yo hablo muy en serio, me dedico a la política no al espectáculo. Entonces yo te habló de política y el hecho más importante de este año son las Elecciones Presidenciales", cerró Eduardo Feimann sin dar ninguna declaración sobre Jonatan Viale.

¿Qué dijo Jonatan Viale de Eduardo Feinmann?

Por su parte Jonatan Viale brindó un poco más de información sobre su pelea con Eduardo Feinmann: "Está todo bien por mi parte. Respeto, laburo, admiración. Trato de no pelearme nunca con colegas".

Y aclaró: "No me gusta la cámara, el perfil alto, me incomoda. Yo trato de laburar para la gente, romperme el lomo y punto. Si hubo una discusión, ya está".

En cuanto a los pases: "Supongo que debe haber sido algo conjunto pero va a estar todo bien". E hizo mención a la entrevista de su colega: "Si respondió sobre las Elecciones, nos plegamos. Como dijo Edu, hay que concentrarse en el laburo".

Por último, el conductor de +Realidad sentenció: "No quiero más quilombo, más leña al fuego, no nos viene bien".