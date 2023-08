El inolvidable gesto de Luis Miguel con Mirtha Legrand en su show

La conexión entre ambos generó un momento único que encendió aún más la pasión de la audiencia, que comenzó a corear "Olé, olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha" al presenciar este emotivo encuentro.

Luis Miguel, en medio de su serie de conciertos en el Arena de Buenos Aires, protagonizó un emotivo momento durante su espectáculo de este martes al descender del escenario para compartir un abrazo significativo con Mirtha Legrand, la renombrada anfitriona de los almuerzos televisivos.

El regreso de "El Sol de México" a Argentina ha sido ampliamente esperado, atrayendo a un público diverso, incluyendo numerosas celebridades, que han llenado las presentaciones. En este contexto, el cantante mexicano brindó un instante memorable al encontrarse con Mirtha Legrand durante su concierto.

El video de este encuentro rápidamente se hizo viral, generando un interés generalizado. En relación con este momento, Mirtha Legrand compartió sus impresiones con TN De Noche. Expresó su entusiasmo ante el espectáculo, describiéndolo como "fantástico" y "maravilloso", y resaltando la habilidad de Luis Miguel para mantener a su audiencia durante dos horas y media con su voz imponente.

La reconocida conductora también compartió detalles sobre la interacción con el artista. Reveló que no había tenido contacto previo con él antes del show y que habían pasado muchos años desde la última vez que lo vio. La situación tuvo un giro inesperado cuando, tras retirarse del escenario, Luis Miguel decidió acercarse a Mirtha Legrand. La diva comentó: "Yo me estaba yendo y me dicen 'No Mirtha, vuelva que bajó del escenario'". En ese momento, el cantante le entregó una rosa blanca, le dio tres besos y le expresó: "sos un genio", reconociendo así su admiración mutua.

Legrand también compartió sus impresiones sobre el lugar donde Luis Miguel eligió realizar sus presentaciones. Elogió el estadio y la participación del público, especialmente destacando la presencia de jóvenes admiradoras. En cuanto a su asistencia al concierto, mencionó que la acompañaban familiares, incluyendo a su nieta, y habló con cariño de la experiencia.

En cuanto a una posible invitación a sus almuerzos televisivos, Mirtha Legrand explicó que no consideró oportuno hacer la propuesta en ese momento debido a la multitud y la atención en el evento. Sin embargo, confirmó su regreso a la televisión en el futuro, aunque aún no había establecido una fecha concreta.

Legrand compartió una emotiva frase que Luis Miguel le dirigió al entregarle la rosa: "Muchas gracias por haber venido", revelando la calidez y aprecio del cantante. Además, aprovechó la oportunidad para abordar las críticas iniciales sobre la apariencia física de Luis Miguel durante sus primeras presentaciones en Argentina, asegurando que lo vio en plena forma y con una apariencia espléndida.

La conexión entre Luis Miguel y Mirtha Legrand generó un momento único que encendió aún más la pasión de la audiencia, que comenzó a corear "Olé, olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha" al presenciar este emotivo encuentro.