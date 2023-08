La racha negativa de Boca en la Copa Libertadores que intentará cortar en Avellaneda

El Xeneize no pudo con Racing en el inicio de la llave de cuartos y deberá ir por la clasificación en el Cilindro.

Boca no pudo con Racing e igualó sin goles en la Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora el Xeneize tendrá que ir por la clasificación en la vuelta en el Cilindro de Avellaneda y para eso deberá cortar una racha de seis eliminaciones al hilo cuando no se impuso en su casa en el primer duelo.

En las últimas seis ocasiones en las que el Xeneize no se quedó con la victoria como local, no pudo avanzar de fase. La última vez que lo consiguió fue en la edición 2008 cuando igualó 2-2 con Atlas de México y luego lo goleó por 3-0 de visitante, también en instancia de cuartos. Pero desde entonces no lo pudo repetir.

Te recomendamos: La Conmebol publicó los audios del VAR del gol anulado a Boca

La más reciente data de 2021 cuando empató sin goles con Atlético Mineiro en los dos encuentros y quedó afuera en los penales en aquella llave que terminó en escándalo con los futbolistas del Xeneize enfrentándose con los brasileños y la policía local. Un año antes, había caído en semifinales con Santos. Después del 0-0 de local, fue goleado en Brasil.

En la lista también se encuentran dos definiciones. Una fue en 2012. De local no pudo imponerse ante Corinthians y en la vuelta cayó y se quedó sin la ansiada séptima corona. A su vez en la Libertadores de 2018 empató 2-2 con River en casa y la revancha, que terminó jugándose en Madrid, fue 3-1 en el alargue para el Millonario.

Te recomendamos: El posteo de Almendra tras ser insultado por los hinchas de Boca

Finalmente, en 2013 no pudo superar a Newell's en los cuartos cuando después de un doble empate sin goles en ambos escenarios, la Lepra se hizo fuerte desde los doce pasos y consiguió el boleto a las semis por 10-9. Sin embargo, no hay que perder de vista que en todas esas ediciones el gol de visitante valía por dos, algo que ya no rige en la actual Libertadores. Esta vez tendrá una nueva oportunidad de cambiar la tendencia cuando visite Avellaneda el próximo miércoles desde las 21.30.

Las seis eliminaciones de Boca en mata-mata cuando no ganó de local la ida

2012 - Boca vs. Cortinthians, por la final. 1-1 en la ida y 2-0 en el Pacaembú.

2013 - Boca vs. Newell's, por cuartos. 0-0 ambos partido y triunfo 10-9 en penales.

2018 - Boca vs. River, por la final. 2-2 en la Bombonera y 3-1 en Madrid.

2020 - Boca vs. Santos, por la semi. 0-0 de local y 0-3 en Brasil.

2021 - Boca vs. Mineiro, por octavos. 0-0 ambos partidos y triunfo 3-1 en penales.