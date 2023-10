Mauricio Macri habló sobre las próximas elecciones en Boca y reveló qué le dijo Milei

El ex Presidente de la Nación y del club xeneize, se refirió a las elecciones de diciembre y contó una charla con el candidato de "La Libertad Avanza".

Boca está enfocado en la final de la Copa Libertadores y en las semifinales de la Copa Argentina. En este contexto, el Xeneize tendrá elecciones presidenciales a fin de año y quien rompió el silencio sobre el tema fue Mauricio Macri.

El fin de semana pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en el país, en las cuales no participó Mauricio Macri, pero si estuvo presente en el búnker de Juntos por el Cambio junto a Patricia Bullrich, aunque no dio declaraciones a la prensa.

Te recomendamos: Con mayoría de titulares, el once de Boca para enfrentar a Estudiantes

Sin embargo, casi una semana después de los comicios presidenciales, Macri rompió el silencio y no fue precisamente para hablar acerca de la votación o del próximo balotaje que se realizará entre Sergio Massa y Javier Milei, sino para hablar de las próximas elecciones que se realizarán en Boca a fin de año.

Si bien no lo expresó frente a los micrófonos, Macri y su partido Juntos por el Cambio formaron una alianza con Milei de cara al balotaje del mes de noviembre, situación que aprovechó para hablar sobre las elecciones en Boca: "Milei me dijo 'necesito que me recuperes la alegría de ser hincha de Boca, la perdí desde que Riquelme es vicepresidente'. Ahí hubo otro punto de contacto, porque Milei me dice que me votó en la época de Boca", expresó el dirigente.

Te recomendamos: La millonaria cifra que acumuló Boca en la Libertadores y cuánto ganaría si es campeón

Posteriormente tiró la bomba y reveló: “Estoy evaluando si voy a estar en la lista de Boca para las elecciones como compañero de fórmula de Andrés Ibarra. Estoy trabajando activamente en eso".

¿Cuándo son las elecciones en Boca?

Si bien todavía se confirmó oficialmente, las elecciones en Boca se realizarán el próximo sábado 2 de diciembre, fecha que está dentro del estatuto del club respecto a los posibles días para los comicios. Sin embargo, las fórmulas todavía no están confirmadas, por lo que no se sabe si Jorge Amor Ameal buscará la releección junto a Juan Román Riquelme.

Te recomendamos: Wilmar Roldán palpitó la final entre Boca y Fluminense con un contundente mensaje

Por parte de la oposición, se rumorean varios candidatos: Andrés Ibarra, ex Ministro de Modernización de la Nación, impulsado por Mauricio Macri, Jorge Reale, Mario Pergolini, Rafa Di Zeo y Osvaldo Spataro.