Riquelme se lució en el partido de las Leyendas antes de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense

Román y parte del Consejo de Fútbol xeneize fueron invitados al encuentro frente a UEFA en Río de Janeiro.

Cada vez falta menos para la final de la Copa Libertadores ante Fluminense y no hay hincha de Boca que no quiera ponerse los pantalones cortos y saltar al campo de juego. Eso mismo hizo Juan Román Riquelme este jueves, no en el Maracaná, sino en el Centro Aeronáutico CAER, donde se llevó a cabo el partido de leyendas de la Conmebol y UEFA.

Con las medias bajas, los botines negros y la N°8 en la espalda, el vicepresidente y máximo ídolo xeneize desplegó su magia por un rato en Rio de Janeiro y demostró que, más allá de haber cumplido 45 años hace unos meses, su pegada sigue intacta.

Es que el histórico enganche, retirado en 2015, se hace gigante cada vez que pisa el territorio brasileño. Allí se vistió de verdugo de Palmeiras, Gremio y hasta de Corinthians en los viejos certámenes internacionales.

En este partido estelar contra figuras europeas, que se realizó en un ámbito privado y sin hinchas en las tribunas, también dijeron presentes otros exBoca, Oscar Córdoba y Luciano Monzón. Algunos testigos informan que de los pies de Riquelme nació el empate del combinado sudamericano y que, además, estuvieron algunos integrantes del Consejo de Fútbol azul y oro, como Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Mauricio Serna.