Boca, afuera de la Copa Libertadores 2024: por qué se quedó sin chances y cuánto dinero perdió de recaudar

Con la victoria de San Lorenzo, el Xeneize quedó sin posibilidad de meterse en el torneo y jugará la Copa Sudamericana del próximo año.

Boca venció a Godoy Cruz de Mendoza por la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, sin embargo, con el triunfo de San Lorenzo, se quedó sin chances de acceder a la Copa Libertadores 2024. Luego de la caída ante Estudiantes de La Plata en la semifinal de la Copa Argentina, el camino más directo a la Copa 2024 se cayó y dependía de otros resultados para hacerlo mediante la tabla anual. Pero la suerte no estuvo de su lado.

Tras caerse la vía de la Copa Argentina, la opción era la tabla anual. Con la victoria ante Godoy Cruz en la última jornada, el Xeneize había quedado quinto con 62 puntos. Sin embargo, San Lorenzo sumó de a tres frente a Central Córdoba y quedó cuarto con 64, relegando al quinto lugar al Tomba. Por ende, solo hay probabilidades de que se abra un cupo si River o Rosario Central ganan la Copa de la Liga. Pero ese lugar le corresponde al quinto, justamente el Bodeguero.

Con esto no hay posibilidad de que llegue a abrirse otro cupo más ya que en la Copa Argentina los finalistas son Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia, que en la tabla anual están debajo del Xeneize y ya no siguen en carrera en el certamen local.

Por su parte, el que sí está con posibilidades de meterse en el máximo certamen es Godoy Cruz, pero a los mendocinos -para no depender de lo que hagan otros- no les queda otra que dar la vuelta en la Copa de la Liga en la que avanzó a cuartos de final y enfrentará a Banfield.

Cuándo dinero implica esta eliminación

Para tener una idea, por haber llegado a la final de la última edición Boca se llevó U$S 16.450.000. A partir de eso, y si bien no está confirmado si los montos serán los mismos o aumentarán para 2024, se puede imaginar los millones que no podrá recaudar en esta ocasión. Por empezar, hay que tener en cuenta que los de la Ribera solo tenían chance de acceder a la fase previa.

Conmebol en la edición pasada otorgó 400 mil dólares, 500 mil y 600 mil a los clubes que disputaron dicha etapa en fase 1, 2 y 3 respectivamente -los argentinos comienzan desde la segunda-. En tanto, por jugar la fase de grupos cada equipo se llevó unos 3 mil dólares más un adicional de 300.000 por cada compromiso ganado.

De ahí en adelante las sumas siguieron incrementando: US$ 1.250.000 por los octavos de final, 1.700.000 por cuartos, 2.300.000 al que se metía entre los cuatro mejores, 7.000.000 asegurados para el subcampeón y unos 18.000.000 para el que se alzaba con el título. Aunque a estos últimos 18 millones hay que sumarle otros 3 más que corresponden a la clasificación a la fase de grupos de la edición siguiente. Es decir, un total de alrededor de 30 millones de dólares para un campeón que comience en fase de grupos y gane al menos cuatro compromisos en esa fase.

Pese a que se quedó afuera de la Libertadores, Boca se ganó el boleto a la próxima Copa Sudamericana por la que también tiene premio, aunque son números mucho más modestos. Por ejemplo, en el mejor escenario que sería ganar la Sudamericana se llevaría US$ 11.150.000.

El cociente se fracciona de la siguiente manera: 900 mil dólares por la fase de grupos, 300 mil por cada encuentro ganado, 550 mil de octavos, 600 mil para el que llegue a cuartos, 800 mil por acceder a la semis y 8 millones para el campeón (5 millones por levantar el título y otros 3 por meterse en la Libertadores siguiente). Por ende, la diferencia entre jugar un torneo y otro es notoria.