El presidente de Gremio reconoció el interés por Cavani y reveló la decisión que tomó su club

Alberto Guerra, titular Tricolor, habló sobre la chance de sumar al delantero uruguayo, ¿se queda en Boca?

En medio de los rumores que surgieron desde Brasil sobre un interés de Gremio por Edinson Cavani, llegaron novedades que traen alivio en Boca que parece que contará con la estrella uruguaya por un largo rato. El presidente del conjunto Tricolor, Alberto Guerra, contó que las consultas por el Matador quedaron solo en eso y no hay un interés por llevarselo ahora.

En declaraciones ante los medios, el dirigente contó detalles sobre la información que surgió hace unas semanas que vinculaban al ex Paris Saint Germain con el elenco gaucho: "Era uno de los delanteros centrales a los que acudimos para pedir información. Esto es bastante normal en todos los clubes. Fuimos a conocer la situación, las condiciones y, a partir de ahí, también hay eliminaciones para saber si cabe en el bolsillo".

En la misma línea, Guerra descartó que haya charlas con el agente del futbolista de 36 años, que tiene contrato con el Xeneize hasta fines de 2024 y todo indica que lo cumplirá. "Hay una cuestión técnica, una evaluación financiera y de comportamiento, para eliminar las opciones. Lo que realmente tiene es esto. Buscamos información o vienen a nosotros y evaluamos si es conveniente abrir negociaciones. Y, en el caso de Cavani, no abrimos negociaciones con él", señaló.

Esta declaración va en consonancia con lo que había dicho hace unos días Celso Rigo, el inversor de Gremio, quien disparó que "no lo traería por su compromiso y profesionalismo" y lo comparó con su compatriota Luis Suárez, quien acaba de dejar el club para jugar en Inter Miami. "Cavani es un buen jugador, pero no invertiría en él por la edad. Ciertamente no creo que tenga el mismo compromiso y el profesionalismo que ha tenido Suárez", dijo en una entrevista con el periodista Farid Germano Filho, que se difundió rápidamente en las redes sociales.