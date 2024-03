Confirmaron el fixture de la Copa Sudamericana: cuándo jugarán Boca y Racing

La Conmebol anunció el cronograma de partidos del torneo en donde participarán el Xeneize, la Academia y, además, Lanús, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors y Belgrano.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció la programación de todos los encuentros de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en donde participarán Boca Juniors, Racing Club, Lanús, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors y Belgrano.

Fixture de Boca:

• Miércoles 03/04 - 21:00 - Nacional Potosí vs. Boca Juniors

• Martes 09/04 - 21:00 - Boca Juniors vs. Sportivo Trinidense

• Jueves 25/04 - 21:00 - Fortaleza vs. Boca Juniors

• Miércoles 08/05 - 21:30 - Sportivo Trinidense vs. Boca Juniors

• Miércoles 15/05 - 21:00 - Boca Juniors vs. Fortaleza

• Miércoles 29/05 - 21:00 - Boca Juniors vs. Nacional Potosí

Fixture de Racing:

• Jueves 04/04 - 21:00 - Sportivo Luqueño vs. Racing

• Miércoles 10/04 - 21:30 - Racing Club vs. Red Bull Bragantino

• Miércoles 24/04 - 19:00 - Coquimbo Unido vs. Racing Club

• Jueves 09/05 - 21:00 - Red Bull Bragantino vs. Racing Club

• Jueves 16/05 - 19:00 - Racing Club vs. Coquimbo Unido

• Martes 28/05 - 21:30 - Racing Club vs. Sportivo Luqueño

Fixture de Lanús:

• Miércoles 03/04 - 19:00 - Cuiabá vs. Lanús

• Jueves 11/04 - 19:00 - Lanús vs. Deportivo Garcilaso

• Jueves 25/04 - 19:00 - Metropolitanos vs. Lanús

• Jueves 09/05 - 23:00 - Deportivo Garcilaso vs. Lanús

• Miércoles 15/05 - 19:00 - Lanús vs. Metropolitanos

• Miércoles 29/05 - 19:00 - Lanús vs. Cuiabá

Fixture de Defensa y Justicia:

• Martes 02/04 - 23:00 - Universidad César Vallejo vs. Defensa y Justicia

• Miércoles 10/04 - 19:00 - Defensa y Justicia vs. Always Ready

• Jueves 25/04 - 23:00 - Independiente Medellín vs. Defensa y Justicia

• Martes 07/05 - 23:00 - Always Ready vs. Defensa y Justicia

• Martes 14/05 - 21:00 - Defensa y Justicia vs. Independiente Medellín

• Miércoles 29/05 - 21:00 - Defensa y Justicia vs. Universidad César Vallejo

Fixture de Argentinos Juniors:

• Martes 02/04 - 19:00 - Nacional vs. Argentinos Juniors

• Martes 09/04 - 19:00 - Argentinos Juniors vs. Racing

• Martes 23/04 - 21:30 - Argentinos Juniors vs. Corinthians

• Martes 07/05 - 19:00 - Racing vs. Argentinos Juniors

• Martes 14/05 - 21:30 - Corinthians vs. Argentinos Juniors

• Martes 28/05 - 19:00 - Argentinos Juniors vs. Nacional

Fixture de Belgrano:

• Martes 02/04 - 19:00 - Belgrano vs. Internacional

• Jueves 11/04 - 23:00 - Delfín vs. Belgrano

• Miércoles 24/04 - 21:30 - Real Tomayapo vs. Belgrano

• Jueves 09/05 - 19:00 - Belgrano vs. Delfín

• Miércoles 15/05 - 19:00 - Belgrano vs. Real Tomayapo

• Martes 28/05 - 21:30 - Internacional vs. Belgrano